Frentes Políticos / 21 de octubre de 2026

1. Justicia pura. La presidenta Claudia Sheinbaum negó haber pactado con Maru Campos la detención de César Jáuregui Moreno o haber exonerado a la gobernadora de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo contra un narcolaboratorio. Sostuvo que será la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, la que determine si existen pruebas de responsabilidad contra la mandataria panista. Jáuregui enfrenta procesos en los fueros federal y estatal, mientras su defensa cuestiona las acusaciones. Sin pactos, insiste la Presidenta, y la investigación tendrá que demostrarlo con hechos.

2. Al límite. Anita Sánchez Guerra, regidora del Partido Verde en Cuautla, Morelos, lanzó una acusación de alto calibre: presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales. Pidió a la gobernadora Margarita González Saravia la desaparición de poderes, el desmantelamiento de la Policía Municipal y que la Guardia Nacional asuma la seguridad. También exigió otro Operativo Enjambre para detener a funcionarios que, asegura, estarían coludidos con la delincuencia. La violencia ya golpea hasta el transporte público: rutas suspendidas tras el asesinato de un checador. González Saravia tiene un mes para corregir, pero cada día Morelos está peor.

3. Llamado al respeto. Tras el escándalo registrado ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue enérgica la postura del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, quien, de entrada, condenó el episodio donde los legisladores del PRI Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja vertieron líquido turbio sobre el emblema de Movimiento Ciudadano en sus oficinas de San Lázaro y luego encararon a Jorge Álvarez Máynez. Bien hace Bolaños al señalar que se debe analizar el nivel de desconfianza que la ciudadanía siente hacia los políticos, pues los mexicanos quieren verlos argumentando con seriedad y firmeza, pero con respeto. Aparte, buscó elevar el tema a la Junta de Coordinación Política, misma que celebrará hoy una reunión extraordinaria para revisar el caso.

4. Proyectos a lo grande. Claudia Sheinbaum anunció la creación de 32 centros integrales de atención al cáncer de mama, uno por entidad, durante 2027, 2028 y 2029. El modelo toma como referencia el Hospital Oncológico para la Mujer de La Pastora, en la Ciudad de México, operado por el IMSS-Bienestar y con una inversión de 221 mdp. Alejandro Svarch, su titular, explicó que la meta es entregar resultados de patología en un máximo de 14 días e iniciar tratamiento antes de 30. Se busca atacar uno de los mayores problemas para las pacientes, las demoras entre detección y atención. En cáncer, llegar tarde cuesta demasiado. Hora de salvar vidas.

5. Modo paraguas. El frente frío 2 dejó diez personas muertas en el sur de Veracruz, cuatro por el derrumbe de una barda sobre una vivienda en Villa Allende y seis por intoxicación con monóxido de carbono en Las Choapas. Rocío Nahle pidió evacuar zonas de riesgo y acudir a los albergues, mientras las lluvias mantienen desbordamientos e inundaciones. La emergencia exige prevención, coordinación y respuesta efectiva, no sólo llamados a ponerse a salvo. Si la gobernadora Nahle tiene dificultades para contener los estragos de las lluvias, ¿cómo enfrentará una crisis de seguridad que también exige capacidad de mando? Conocemos la respuesta.