J.K. Rowling defiende su postura anti-trans en un nuevo y polémico ensayo

J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, volvió a los titulares por defender su postura anti-trans en un nuevo y polémico ensayo publicado en su página web.

Mientras millones de fanáticos alrededor del mundo continúan recordando con nostalgia las tardes de infancia dedicadas a devorar las páginas de la saga del niño mago, su creadora ha vuelto a encender la mecha de la polémica.

Rowling volvió a lanzar una actualización de su ya histórico posicionamiento en el debate sobre la identidad de género y los espacios reservados para el sexo biológico. La autora británica ha publicado un extenso y tajante ensayo en el que revalida cada una de las palabras que comenzó a sostener públicamente hace seis años.

Lejos de dar un paso atrás ante las olas de críticas, los llamados globales al boicot cultural o el progresivo distanciamiento de las estrellas cinematográficas que dieron vida a sus personajes en la pantalla grande, la escritora deja en claro que no tiene la menor intención de mantenerse al margen de una discusión mediática y legislativa que ha fragmentado tanto a la opinión pública como a la industria del entretenimiento mundial.

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J.K. Rowling defiende su postura anti-trans en un nuevo ensayo

Seis años después de la publicación de aquel famoso texto de 2020 donde relató por primera vez pasajes personales de su vida, incluyendo episodios de violencia doméstica y agresiones sexuales en su juventud, J.K. Rowling volvió a hablar de su posicionamiento anti-trans en un ensayo publicado en su página web.

En esta nueva entrega, la creadora del mundo mágico de Harry Potter subraya que su motivación central no ha cambiado en absoluto, pero advierte que el panorama social y político ha empeorado drásticamente para quienes comparten sus puntos de vista.

Rowling sostiene que el activismo trans hegemónico en la actualidad no se parece en nada a las grandes causas por la justicia social que marcaron el siglo XX. Para la escritora, existe una distinción entre comprender las necesidades particulares de ciertos grupos vulnerables y permitir que se diluya la definición legal y biológica de la mujer.

La autora enfatiza que las mujeres y las niñas requieren categóricamente espacios protegidos y separados por razones fundamentales de privacidad, dignidad y seguridad personal frente al sexo masculino, independientemente de la identidad de género que una persona declare.

J.K. Rowling defiende su postura anti-trans en un nuevo ensayo J.K. Rowling

Asimismo, la autora de Harry Potter abordó el costo personal que le ha significado defender estas posturas en el plano mediático. Rowling relató en sus líneas haber sido víctima de una persistente campaña de intimidación que incluye miles de amenazas explícitas de muerte, violencia física y agresiones sexuales dirigidas hacia su persona y su entorno.

No obstante, lejos de mostrarse amedrentada por este clima hostil, asegura que estas dinámicas de presión pública solo le han dado más razones para mantenerse firme en la defensa de lo que considera una causa irrenunciable.

En el nuevo texto, la escritora enfatiza que su compromiso trasciende las palabras y se materializa en una estrategia económica activa para respaldar a las mujeres que decidan llevar sus reclamos a los tribunales de justicia.

Entre sus iniciativas, habla sobre “Beira's Place”, un centro de apoyo y atención especializado para víctimas de violencia e intimidación sexual ubicado en la ciudad de Edimburgo, Escocia.

Fundado por la autora en el año 2022, este centro nació con la premisa innegociable de ofrecer un servicio brindado exclusivamente por mujeres y dirigido de forma única a personas del sexo femenino que hayan atravesado por traumas violentos, excluyendo explícitamente a trabajadoras o usuarias trans.

Rowling aprovechó el ensayo para denunciar los constantes ataques de desprestigio y censura que ha sufrido la institución por parte de diversos organismos internacionales que la han acusado de discriminación.

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J.K. Rowling asegura que “el activismo trans es elitista”

En su nuevo ensayo, Rowling acusa directamente a la élite económica, la intelectualidad académica y las celebridades que abanderan el activismo transgénero.

La escritora califica la corriente dominante de este movimiento como un fenómeno "elitista en su esencia", argumentando que las consecuencias reales y tangibles de estas políticas no afectan a las personas que ocupan la cúspide de la pirámide social, sino a las mujeres de clases trabajadoras y de sectores económicamente vulnerables.

Según la visión expuesta por Rowling, resulta sumamente cómodo e inocuo para actrices famosas, mujeres adineradas o figuras políticas prominentes adoptar los lemas de moda en las redes sociales.

La autora argumenta que estas personalidades privilegiadas viven y se desplazan en entornos rodeados de seguridad privada, utilizan baños individuales exclusivos y no tienen la necesidad imperiosa de compartir vestidores o servicios públicos en sus centros de trabajo diarios.

La novelista también expresó su rechazo hacia aquellas figuras mediáticas que se autoproclaman feministas mientras denigran a otras mujeres por exigir la preservación de sus derechos históricos.

J.K. Rowling dedicó una parte de su ensayo a señalar que no debe colocarse su nombre bajo la etiqueta de “transfóbica”, pues sus comentarios no están movidos por el odio, el resentimiento ni la animadversión hacia la comunidad trans.