George Lucas inspiró la insólita frase con la que Carrie Fisher quería despedirse del mundo

Carrie Fisher no solo dejó una huella imborrable en la historia del cine por encarnar a la icónica Princesa Leia en la saga Star Wars, sino también por su ingenio afilado y un sentido del humor único frente a la vida y la muerte.

A lo largo de los años, la actriz inmortalizó una singular frase con la que deseaba que los medios de comunicación reportaran su fallecimiento: "Ahogada en la luz de la luna, estrangulada por su propio sostén".

Lo que pocos saben es que esta hilarante exigencia nació de una insólita y disparatada lógica física impuesta por el propio creador del universo galáctico, George Lucas.

¿Por qué George Lucas le prohibió a Carrie Fisher usar sostén en Star Wars?

El origen de esta célebre anécdota se remonta al primer día de rodaje de Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza en 1976. Tras probarse el característico vestido blanco de la Princesa Leia, George Lucas se acercó a la actriz para comunicarle una regla estricta de vestuario: no podía llevar ropa interior debajo del atuendo.

Ante la desconcertada reacción de Fisher, el cineasta justificó su decisión argumentando que en el espacio exterior no existe la gravedad. Según la visión científica de Lucas, el cuerpo humano se expande al encontrarse en un entorno de gravedad cero, pero las prendas rígidas como el sostén no lo hacen.

Por lo tanto, llevar esta prenda en el espacio provocaría que la persona terminara siendo estrangulada por su propia ropa interior a medida que el cuerpo se dilatara.

¿Por qué George Lucas le prohibió a Carrie Fisher usar sostén en Star Wars? Canva

¿Cómo convirtió Carrie Fisher la regla de vestuario en una lección de humor?

Lejos de molestarse por el insólito argumento científico del director —que obligó al equipo a sujetar su torso con cinta adhesiva durante todo el rodaje—, Carrie Fisher abrazó la anécdota como una de las mejores muestras del absurdo hollywoodense. La actriz transformó la prohibición en una rutina humorística que adaptó en sus monólogos y que plasmaría más tarde en su libro autobiográfico de 2008, Wishful Drinking.

Fisher consideraba que la explicación de Lucas era una de las excusas más creativas y extravagantes jamás inventadas para justificar el vestuario de un personaje femenino. Para la intérprete, la idea de morir de una forma tan surrealista dentro del universo de la ciencia ficción merecía trascender la gran pantalla y convertirse en su propio epitafio.

George Lucas inspiró la insólita frase con la que Carrie Fisher quería despedirse del mundo Canva

¿Cuál es la historia detrás de la famosa frase del obituario de Carrie Fisher?

En las páginas de Wishful Drinking, Fisher escribió la cita que se volvería viral tras su lamentable fallecimiento en diciembre de 2016:

Creo que esto constituiría un obituario fantástico. Así que le digo a mis amigos más jóvenes que, no importa cómo me vaya, quiero que se informe que me ahogué en la luz de la luna, estrangulada por mi propio sostén".

La frase capturó a la perfección la personalidad irreverente de la escritora y actriz, quien siempre prefirió reírse de los mitos de la industria cinematográfica y de las excentricidades del rodaje que la catapultó a la fama mundial a los 19 años.

George Lucas inspiró la insólita frase con la que Carrie Fisher quería despedirse del mundo Canva

¿Cómo reaccionó Hollywood y el fandom tras el fallecimiento de la actriz?

Tras confirmarse su muerte el 27 de diciembre de 2016 a los 60 años, millones de fanáticos, periodistas y colegas de la industria —incluido el propio George Lucas— rindieron homenaje a la legendaria artista.

Sin embargo, en lugar de centrarse únicamente en la tristeza de la pérdida, las redes sociales y diversos medios de comunicación internacionales cumplieron la última voluntad de la actriz, reproduciendo masivamente la emblemática cita sobre el sostén y la luz de la luna.

El tributo demostró cómo Carrie Fisher logró reescribir las reglas del estrellato en Hollywood, convirtiendo una insólita exigencia de producción en una despedida eterna llena de genialidad, ironía y libertad.