Ana Serradilla habla de la cirugía que cambió su vida; "me duele no ser mamá"

Ana Serradilla habló de uno de los procesos más difíciles que ha enfrentado en los últimos meses: La actriz reveló que fue sometida a una cirugía a causa de la endometriosis, padecimiento que derivó en la extirpación de su útero y también en la presencia de un tumor en el colon.

La intérprete compartió que la intervención ocurrió hace cuatro meses y que, además del impacto físico, la obligó a enfrentar una despedida emocional: la posibilidad de convertirse en madre biológica.

“Tengo cuatro meses que me hicieron una cirugía bastante fuerte, de endometriosis. Me quitaron el útero, un tumor en el colon a consecuencia de la endometriosis”, expresó la actriz.

Serradilla reconoció que la pérdida de su útero significó cerrar una etapa que todavía mantenía abierta en su vida, pues aún conservaba la esperanza de ser mamá.

“Ya con la despedida de mi útero es despedirte de ser mamá, porque yo todavía tenía la ilusión y la esperanza de que podía llegar a serlo y pues fue ya definitivamente ya no va a ser”, dijo.

Ana Serradilla descarta adoptar o recurrir a un vientre subrogado

La actriz también explicó que, aunque algunas personas le han sugerido adoptar o buscar otras alternativas para formar una familia, ella no tiene contemplado seguir ese camino.

“No voy a adoptar. Tengo dos hijastros maravillosos porque mucha gente me dice: ‘pues adopta’, o ‘hazte…’. No, ni vientres subrogados, ni adopción, ni nada”, señaló.

Al hablar sobre si dejar atrás el sueño de ser mamá representa una cuenta pendiente, Serradilla fue clara: no se arrepiente de su decisión, aunque reconoció que sí le duele no haber podido vivir esa experiencia.

“No me arrepiento, me duele no ser mamá, pero no es algo de lo que me arrepienta”, afirmó.

Ana Serradilla está a la espera de estrenar la película El hubiera sí existe.

La actriz aseguró que, pese al duelo que implicó la cirugía, se siente agradecida con la vida que tiene, con su carrera y con la familia que ha construido.

“Creo que estoy muy agradecida con la vida que tengo y con lo que he logrado. Tengo una familia muy bella con hijastros que me ha regalado el cosmos, no son biológicos, pero tengo esa familia”, compartió.

Ana Serradilla habla de su papel como madrastra

Serradilla también se refirió a su relación con sus hijastros, a quienes describió como una parte importante de su vida. La actriz dijo sentirse satisfecha con su papel como madrastra y aseguró que ellos le han hecho fácil ocupar ese lugar dentro de la familia.

“Hay madrastras buena onda y otras que quién sabe. Soy muy barco”, comentó entre risas.

Además, negó que exista algún conflicto con Marta Cristiana, madre de los jóvenes. Por el contrario, dijo sentirse agradecida con ella.

“Estoy muy agradecida con ella porque gracias a ella tengo yo unos hijastros”, expresó.

bgpa