ITB Americas en Guadalajara está contratada a 85%

Como dice el viejo y consabido refrán: “No hay plazo que no se cumpla” y falta menos de un mes de que se realice la edición inaugural del ITB Americas en Guadalajara, que ya tiene 85% de ocupación en el piso de exposición lo que es un logro importante.

Vicente Salas, quien trajo el proyecto a México, tuvo que aplicarse en serio, pues como se sabe Jalisco es un estado con retos adicionales, debido a los temas de seguridad que ocurrieron en febrero.

Eso, más la falta de conectividad aérea hacia Estados Unidos, ha provocado que Puerto Vallarta, el principal destino turístico de ese estado, registre una caída de 19.4% en la llegada de turistas internacionales de enero a septiembre, contra el mismo periodo del año pasado.

Esta feria de turismo B2B ya trae cerca de 300 empresas y organizaciones confirmadas y habrá una representación de 61 países y regiones de la industria turística global.

Salas, quien es director general de Messe Berlin Americas, la empresa organizadora, dice que la participación de expositores refleja el impulso de esta feria, con un nuevo punto de encuentro para la industria turística del Continente Americano.

Entre los destinos y organismos de promoción que estarán presentes se encuentran México, Egipto, Brasil, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Islandia, Noruega, Dinamarca, Dubrovnik, en Croacia, Japón, Sudáfrica, Colombia, Tailandia, Eslovenia, Visit, Berlín, Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Quito.

Para los proyectos de largo plazo, como es éste, las coyunturas no son determinantes; pero vaya que ITB escogió un estado del país y un momento complicados para arrancar la que será la feria internacional de turismo más importante que se realizará nuestro país.

Evidentemente, hay que desearle mucha suerte.

DIVISADERO

Mujeres viajeras. Maryam Pirband es una cineasta iraní con ciudadanía estadunidense que por diversos motivos ha venido muchas veces a México, un país al que le reconoce su hospitalidad y donde ha hecho buenos amigos, pero también ha sufrido problemas viajando sola.

“Si México quiere presentarse como un destino seguro y atractivo para los visitantes extranjeros, debe prestar especial atención a las mujeres que viajan solas o que llegan al país por motivos profesionales”, dijo a este espacio.

“Cuando quiero volver a México, algunos de mis amigos me dicen que tenga cuidado o me preguntan si realmente quiero regresar. Ese temor termina formando parte de las conversaciones, incluso cuando una conoce el país y tiene amigos aquí”.

Precisamente porque quiere seguir viniendo a México, ella está impulsando una iniciativa que consiste en abrir un número telefónico a nivel nacional, para que las viajeras que tengan problemas pueden comunicarse allí en español y en inglés para contar con un apoyo efectivo.

Ella le ha platicado su idea a algunos políticos, como Roberto Monroy, presidente de la Asociación de Secretarias y Secretarios Estatales de Turismo y también a empresarios y representantes de los medios.

Aclara que no persigue ningún beneficio ni tiene fines de lucro, pero sí estaría dispuesta a ayudar para que se genere un contacto efectivo que sea un intermediario seguro para contactar a las autoridades policiacas y de seguridad.

Terriblemente en México la fama de muchas autoridades genera preocupación y hasta miedo, por lo que las mujeres prefieren no recurrir directamente a ellas, porque no son casos aislados en donde sólo terminan agravando su situación.

Hoy la de Pirband es una idea, pero revela una problemática que se debe resolver.