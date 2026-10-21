Audio del 911 revela cómo pidieron ayuda para Hayden Panettiere

Una llamada al 911 documenta los intentos por auxiliar a Hayden Panettiere después de que fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. La grabación permite reconstruir cómo se pidió ayuda y qué instrucciones recibió la persona que estaba junto a ella mientras llegaban los servicios de emergencia.

El audio corresponde al 16 de agosto de 2026, día en que murió la actriz de Heroes y Nashville, a los 36 años. ABC News difundió información sobre la llamada el 14 de octubre, por lo que su publicación ocurrió después del dictamen forense que clasificó el fallecimiento como accidental.

¿Qué se escucha en la llamada al 911?

La conversación comienza con una petición de ayuda para una mujer inconsciente. El hombre que llama explica que llegó al departamento de su hermano después de asistir a la iglesia y encontró una situación de emergencia.

El operador pregunta si la mujer respira y si hay un desfibrilador disponible. Ante la respuesta de que no respira, comienza a orientar al interlocutor para que realice maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras los servicios médicos se dirigen al lugar.

“Necesitamos comenzar la RCP”, indica el operador, en traducción del fragmento reproducido por medios estadounidenses.

Foto: Facebook Hayden Panettiere Fans

La llamada dura aproximadamente siete minutos y recoge el acompañamiento telefónico durante los intentos de auxilio.

Los reportes identifican al interlocutor como Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, con quien Panettiere mantuvo una relación intermitente. Ambos se encontraban en la vivienda cuando fue solicitada la atención de emergencia.

¿Cómo se obtuvo la grabación?

ABC News explicó que consiguió el audio mediante una solicitud de acceso a la información dirigida a los servicios de emergencias médicas del condado de Greenville. CBS News también obtuvo la grabación, de acuerdo con los reportes publicados sobre el caso.

La precisión importa porque el texto que circula en redes mezcla la llamada con otros registros de comunicaciones de emergencia difundidos anteriormente. Una conversación entre quien solicita ayuda y el operador del 911 es distinta de los mensajes que intercambian los equipos de respuesta.

Según la explicación de ABC News recogida por WLOS, la información entregada no identificaba a las personas por nombre debido a las restricciones legales aplicables. El medio vinculó el audio con el caso por la fecha, la dirección y los detalles coincidentes con los registros públicos.

¿Qué determinó el informe forense?

La Oficina del Forense del Condado de Greenville informó el 22 de septiembre que Panettiere murió por los efectos tóxicos de varias sustancias. El dictamen incluyó fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, y clasificó la muerte como accidental.

Las autoridades forenses también señalaron que la autopsia no encontró traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento. Ese resultado pertenece a la investigación médica; la llamada, por su parte, documenta la solicitud de ayuda y las acciones realizadas durante la emergencia.

La trayectoria de Hayden Panettiere

Panettiere comenzó a trabajar desde niña y alcanzó reconocimiento internacional como Claire Bennet en Heroes. Después interpretó a Juliette Barnes en Nashville, personaje por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Causa de muerte oficial de Hayden Panettiere. Image Press Agency

Su carrera también incluyó las películas Scream 4 y Scream VI. La difusión de la llamada añade información a la cronología de la emergencia que terminó con su vida, pero no modifica la causa de muerte establecida por el informe forense.

bgpa