Ninel Conde presume “piel dorada”; muestra nuevo bronceado en microbikini

Ninel Conde presumió su nuevo bronceado en redes sociales y reveló el secreto de belleza que forma parte de su imagen.

La actriz, cantante y modelo mexicana se mostró orgullosa de su físico y decidió compartirlo a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.

Los clips de la famosa rápidamente llamaron la atención debido a que, para mostrar completamente su nuevo bronceado, se grabó luciendo un microbikini.

Ninel Conde presume bronceado en redes sociales

Ninel Conde presume nuevo bronceado. @ninelconde

Conde se realizó el tratamiento para recuperar el tono de piel que le gusta lucir en Miami, lugar al que regresó luego de su participación en la quinta temporada de Top Chef VIP, en Bogotá, Colombia.

Luego del procedimiento, la actriz presumió el resultado, dejando ver que el bronceado sigue siendo uno de sus secretos para mantener el aspecto que la caracteriza.

Asimismo, Ninel dio a conocer que sigue rutinas de ejercicio para fortalecer y tonificar sus músculos, algo que se refleja en su estilizada figura que se pudo ver casi de forma toda en los clips compartidos.

Con los videos recientemente compartidos, dejó ver que el bronceado sigue siendo uno de sus tratamientos favoritos para conseguir un tono de piel más dorado y uniforme.

Los cambios físicos de Ninel Conde

La actriz conocida también como “El Bombón Asesino”, ha experimentado varios cambios físicos a lo largo de su carrera. Con el paso de los años, su apariencia ha llamado la atención del público y ha generado numerosos comentarios sobre las posibles cirugías y tratamientos estéticos a los que se ha sometido.

Uno de los cambios más comentados es el aumento de busto, ya que se ha hablado de varias intervenciones para modificar sus implantes mamarios. También se le han atribuido procedimientos como la liposucción y otros retoques para definir su cintura y estilizar su figura.

En cuanto a su rostro, muchas personas han señalado diferencias en la forma de su nariz, sus labios y sus pómulos. Por esta razón, se ha especulado sobre posibles rinoplastias, rellenos faciales y tratamientos con bótox. Sin embargo, no todos estos procedimientos han sido confirmados públicamente por ella.

Ninel Conde presume nuevo bronceado. @ninelconde

Otro de los cambios que más sorprendió fue el color de sus ojos. En 2025, Ninel Conde se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento estético que modifica la apariencia del color de los ojos mediante la pigmentación de la córnea.

Además, su apariencia actual ha generado comentarios sobre posibles retoques en la mandíbula, el cuello y la piel del rostro. No obstante, las fotografías por sí solas no permiten determinar qué procedimientos se ha realizado realmente.

Si bien, la actriz ha reconocido haberse sometido a algunos tratamientos estéticos, pero no todas las cirugías que se le atribuyen están confirmadas. Sus cambios físicos han sido motivo de conversación durante años y reflejan el interés del público por su transformación a lo largo de su trayectoria artística.