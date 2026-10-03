¡Nadie lo esperaba! Dua Lipa canta "Antología" junto a Shakira en concierto de Madrid | VIDEO

La noche de este 3 de octubre tenía una sorpresa guardada para los fans de Shakira. Durante su concierto en Madrid, la colombiana invitó al escenario a Dua Lipa y las dos cantaron juntas "Antología", una canción que tiene un significado especial para la intérprete de "Hips Don't Lie".

El encuentro ocurrió en el Estadio Shakira, ubicado dentro del recinto Iberdrola Music, en Villaverde, como parte de la residencia que la cantante realiza en la capital española. El show corresponde a la octava fecha de las 12 presentaciones con las que Shakira cerrará en Europa su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La aparición de Dua Lipa tomó por sorpresa al público, sobre todo porque la británica llegó a Madrid como invitada especial para esta presentación. Horas antes del concierto, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de París. Y cuando llegó el momento de "Antología", las dos artistas compartieron el escenario.

Dua Lipa ya había cantado "Antología" en Bogotá

Aunque ver a Dua Lipa cantando junto a Shakira en Madrid fue inesperado, la historia entre la cantante británica y esta canción comenzó meses atrás.

El 28 de noviembre de 2025, durante su concierto en Bogotá como parte del Radical Optimism Tour, Dua Lipa decidió interpretar "Antología" frente al público colombiano.

Antes de comenzar, explicó que quería cantar un tema de una artista que admira y que la ha inspirado por su trayectoria y por la manera en que ha conectado con personas de todo el mundo.

La elección no pasó desapercibida para Shakira. La canción, incluida en el álbum Pies descalzos de 1995, fue escrita por la colombiana en Bogotá cuando era mucho más joven.

Después de escuchar a Dua Lipa interpretarla, Shakira reaccionó en redes sociales y destacó justamente ese detalle: una cantante británica estaba cantando una canción que ella había escrito años atrás en la misma ciudad.

Dua Lipa también respondió al mensaje y dejó claro que había disfrutado mucho aquel momento.

Shakira ya había dicho que quería cantar con Dua Lipa

La presentación de Madrid también cobra sentido por algo que Shakira había comentado anteriormente.

A principios de 2026, distintos medios reportaron que ambas cantantes se habían encontrado en París y que incluso habían hablado sobre el homenaje que Dua Lipa le hizo en Bogotá.

Tiempo después, Shakira habló sobre la posibilidad de trabajar con la intérprete británica durante una conversación en el pódcast Suite 205, de Lele Pons.

Con Dua Lipa me gustaría, me encantaría, comentó la colombiana, quien también destacó que la británica habla español y que considera que es una artista increíble.

Por eso, la invitación en Madrid terminó siendo más que una simple aparición sorpresa. Las dos ya tenían una historia previa alrededor de "Antología".

"Antología" sigue siendo uno de los momentos especiales del show

La canción forma parte del repertorio habitual de la residencia de Shakira en Madrid, un espectáculo de más de dos horas y alrededor de 29 canciones.

Pero la colombiana ya había demostrado que está dispuesta a cambiar la dinámica del concierto con invitados. El 20 de septiembre, durante otra fecha de la residencia, Laura Pausini subió al escenario para cantar “Antología” junto a Shakira.

Antología forma parte del repertorio habitual de la residencia de Shakira en Madrid Instagram: Shakira

También han participado otros artistas durante estas presentaciones. Alejandro Sanz acompañó a la colombiana en dos noches y juntos interpretaron "La tortura" y "Corazón partío", mientras que Manuel Turizo también formó parte de las sorpresas de la residencia. Ahora fue el turno de Dua Lipa.

La residencia de Shakira comenzó el 18 de septiembre y terminará el 11 de octubre. Es, además, la única parada europea de esta etapa de su gira.

Y aunque la cantante todavía tiene varias noches por delante en Madrid, la aparición de Dua Lipa ya dejó uno de los momentos que más conversación generará entre sus seguidores.

Sobre todo porque "Antología" no fue una elección al azar. Primero fue una canción que Dua Lipa admiró desde lejos; después la cantó en Bogotá y ahora pudo interpretarla junto a la propia Shakira, precisamente durante su residencia en Madrid.

Primero fue una canción que Dua Lipa admiró desde lejos; después la cantó en Bogotá y ahora pudo interpretarla junto a la propia Shakira REUTERS

El resultado fue uno de esos encuentros que los fans no tenían en el programa y que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.