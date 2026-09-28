Shakira EN VIVO desde Madrid: ¿cuándo y dónde ver su concierto?

Shakira está por cerrar una etapa de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en Madrid. Para quienes han seguido sus presentaciones desde otros países, una de las noches de su residencia ES Latina tendrá una presentación que será transmitida en todo el mundo.

Esta vez, sus seguidores podrán acompañarla desde casa y ver una presentación completa en directo. La transmisión forma parte de una colaboración con una plataforma de streaming que también incluye otras actividades relacionadas con su música y una iniciativa dirigida a mujeres latinoamericanas.

Shakira IG: Shakira

Aunque Shakira ha compartido distintos momentos de sus espectáculos a lo largo de su carrera, este anuncio marca una ocasión distinta: será la primera transmisión global en vivo de uno de sus conciertos completos.

¿Cuándo se transmitirá el concierto de Shakira desde Madrid?

La cita será el sábado 3 de octubre de 2026. La transmisión comenzará a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Madrid serán las 20:45 horas.

Foto: Instagram shakira

Para los seguidores de Colombia y Perú, la hora de inicio será a las 13:45. En Argentina, la transmisión comenzará a las 15:45.

La presentación se realizará durante la residencia europea ES Latina de Shakira en Madrid y corresponde a la última parada anunciada de Las mujeres ya no lloran World Tour. Así, quienes no tengan la posibilidad de asistir al recinto podrán seguir uno de sus conciertos de principio a fin desde otros lugares.

¿Dónde ver gratis el concierto de Shakira?

El show estará disponible a través de Amazon Music, Prime Video, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch. Según lo anunciado, no hará falta pagar una suscripción para ver la transmisión.

La emisión permitirá que seguidores de distintos países vean el mismo concierto en tiempo real. Shakira expresó en un comunicado su entusiasmo por compartir esta noche con un público más amplio y señaló que la gira se ha convertido en algo mayor de lo que imaginó cuando comenzó.

¿Qué hay detrás de la transmisión?

El concierto será parte de La música nos conecta, la celebración anual de Amazon Music. Su edición de este año lleva por tema Las mujeres que impulsan la música latina.

La colaboración también contempla una edición en vinilo por el 25 aniversario de Laundry Service, el álbum de 2001 que ayudó a consolidar la carrera internacional de la colombiana. A esto se sumarán contenidos musicales elegidos por la propia artista.

Instagram: Shakira

Además de las actividades musicales, se anunció un programa de formación gratuita en español sobre tecnología e inteligencia artificial. Con la participación de Amazon Web Services y Laboratoria, la iniciativa busca llegar a más de un millón de mujeres latinoamericanas antes de 2028. Su primera etapa comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira.

Por ahora, no se ha informado cuántas personas podrían seguir la transmisión del 3 de octubre. El concierto de Bad Bunny de 2025 conserva el registro del más visto en la historia de Amazon Music, pero la compañía no ha adelantado una previsión de audiencia para el show de Shakira.