Fernanda Familiar celebra 26 años al aire de su programa '¡Qué tal Fernanda!', de Imagen Radio

Una de las mayores satisfacciones que hay es poder festejar la longevidad de un proyecto trabajando. Es así como hoy, Fernanda Familiar pasará el día informando con todo el compromiso y rigor periodístico, como lo ha hecho desde hace 26 años a través de su programa radiofónico ¡Qué tal Fernanda!, emitido por la señal de Imagen Radio.

“Me decía mi equipo: ‘¿Festejamos?’. Claro, un día de estos vámonos a comer juntos y hacemos un asado, pero hoy tenemos programa. ‘Oye, pero ¿quieres un mariachi?’. No, de ninguna manera. Y no me vayan a poner a mi mamá a cantarme Muñequita linda, porque son 26 años, pero vamos por los 27.

“México me ha dado audiencia, credibilidad y un propósito, y yo, a cambio, le he dado rigor, constancia, responsabilidad y compromiso con la verdad, porque informar con la verdad es un servicio público. Y no es fácil. Hay amenazas en el camino: políticas, sociales y económicas, que por momentos se vuelven un enemigo a vencer. Lograrlo es un acto heroico”, compartió la periodista en entrevista con Excélsior.

Fernanda domina a la perfección el arte de enfocar su atención en el momento y, a la par, tener en mente lo que tiene que hacer, ésa ha sido una de las herramientas de las que ha echado mano para mantenerse al aire durante poco más de un cuarto de siglo.

Y es eso también lo que la colocó como una de las primeras mujeres en ser titular de un noticiero a inicios del siglo XXI, un momento en el que estos espacios estaban ocupados por hombres. Además, destacó su estilo y la integración de diversas temáticas a las noticias del día a día.

Mateo Reyes

“En mi caso, a pesar de haber crecido con la noticia y que mis primeros trabajos fueron justamente noticiarios, se me abrió el espacio de ¡Qué tal Fernanda! en esta mezcla de la cotidianidad: los temas del mundo; fue la primera vez que se hablaba de medicina diariamente, de cine, turismo, niños, ciencia, política y de las notas del día. He sido testigo durante 26 años de que las mujeres sí podemos lograr un espacio de calidad, ganarnos el respeto de otros y el cariño del público”, señaló la periodista.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y si se le suma el hecho de ser mujer, tiende a convertirse en una actividad riesgosa. Fernanda lo sabe, pero también sostiene que la situación va más allá del género, porque es un tema de capacidad, disciplina y compromiso.

El periodismo ejercido por una mujer es doblemente heroico, porque la parte sensible y de corazón de este ‘periodismo de vida’ que yo ejerzo es muy complicada. Vivimos tiempos muy violentos. Yo arranqué con el siglo, cuando se pensaba que las computadoras iban a borrar todo con el Y2K; hoy me enfrento a la inteligencia artificial. No es fácil como mujer, pero si tú te sientes en desventaja por cuestión de género, ya fallaste, porque esto es un tema de capacidad, de conocimiento, valentía, entrega y completa responsabilidad. Yo no he fallado ni un día en ¡Qué tal Fernanda!.

Platicaba con un importante periodista en México que me decía que hacer un noticiario es más fácil, porque las notas son diarias, siempre tienes noticias que reportar y de ahí las editorializas. Pero sacar temas junto con noticias, con la actualidad y temas de interés durante dos horas diarias, insisto... es complejo. Por algo me dicen ‘la periodista de vida’, porque me gusta personalizar la información, no hablar sólo de números. Uno de los retos más importantes es que el periodismo en general se ha despersonalizado. ‘Un millón de muertos por covid’, sí, ¿pero quiénes son ese millón de personas? y ¿cómo se llaman?”, reflexionó.

Esa forma de dar noticias es una de las batallas a las que Fernanda se enfrenta todos los días. Para ella, las noticias no sólo son números y estadísticas, sino historias de seres humanos.

“¿Cuántos millones de mexicanos estamos impactados por un desaparecido? Un desaparecido afecta a más de 100 personas en su entorno; si estás hablando de ciento y tantos mil, pues estamos hablando de millones de mexicanos que se ven afectados.

Mateo Reyes

“Ése es el periodismo de vida que ejerzo y el que quiero seguir realizando responsablemente, porque no podemos despersonalizarnos. Ya no se siente nada, ya ves un destazado, sangre, descabezados, violencia... se entretiene con violencia y yo me he dado a la tarea de llevar muy buenas noticias todos los días. A pesar de dar las noticias terroríficas que hay en México, buscamos darlas con cariño, con sentimiento, con empatía y con esa sensibilidad”, resaltó.

Fernanda es muy consciente de la responsabilidad que implica tener un micrófono y el alcance que posee. Ella informa de lo que sucede, pero lo hace con humanidad, cuidando que sus contenidos tengan un valor social.

Y hace lo propio fuera de la frecuencia, en las redes sociales también mantiene la responsabilidad profesional a la que sus radioescuchas están acostumbrados.

“Yo le digo a la audiencia que vea lo estético, lo bonito, sus cinco sentidos. ¿Tú comerías mierda? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te vas a meter mierda por los ojos? Si cuidas lo que metes por la boca, cuida lo que entra por los ojos o los oídos. Tus cinco sentidos son tu conexión con el mundo. Ahí está tu espiritualidad, tu amor, tu familia, tu esencia; no los embarres de mierda, fíjate lo que ves y lo que escuchas.

El día que la violencia entre por mi mundo y no me permita ver la luz, me retiro."

“El día que pierda esta humanidad y este respeto por el rigor periodístico y la responsabilidad de contar historias, me retiro. El día que me gane la violencia, que yo hable de una desaparecida y no piense en su mamá, ese día me retiro. El día que la violencia entre por mi mundo y no me permita ver la luz, me retiro. Me han tratado de callar muchas veces por decir la verdad; no me importa, la seguiré diciendo”, concluyó Fernanda Familiar durante la plática que otorgó en las instalaciones de Ciudad Imagen.