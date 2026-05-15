Si necesitas reguetón, dale: J Balvin abarrota el Palacio de los Deportes

La espera terminó: J Balvin volvió a aparecer en solitario en un concierto suyo ante el público mexicano.

Desde 2022 sólo se había presentado en festivales como el Flow Fest o fiestas privadas. Ayer, fue él con los suyos para refrendar que Jose sigue más presente que nunca en la escena del reguetón, incluso que en sus comienzos.

Salió debajo del escenario impulsado por una plataforma cantando Blanco y la ovación del público duró más de un minuto después del primer tema.

El colombiano es un referente y no podía dar un show que no estuviera a su altura; pantallas arriba, abajo, detrás, todas dejaban ver su rostro gigante, y su cuerpo atlético provocaba los gritos entre sus fanáticas. Él solo disfrutaba.

El cantante le contó a Excélsior en el último Flow Fest de 2025 que se encontraba más en paz que nunca con su carrera después de un momento dubitativo en el que sintió —como narró la segunda canción del repertorio, 7 de Mayo— ansiedad y depresión, pero ahora se le ve centrado. Y ahí, en medio del Palacio de los Deportes, cierra los ojos y disfruta del grito de las 18 mil almas.

Vestido en cuero con una boina llena de joyas y una cadena gruesa colgando del cuello, Balvin también parece haberse convertido en símbolo de estatus dentro del reguetón, sus fans van entaconadas, perfumadas, elegantes, y los fanáticos no se quieren quedar atrás, y contrario a todos los conciertos de reguetón donde los jordan predominan el calzado masculino, esta noche son las botas, los botines, las camisas abiertas con camiseta blanca debajo.

J Balvin Héctor López

Entonces, en medio de ese intercambio de los cuerpos de los fans perreando, comienza Qué más pues? y Con altura, recordando esos clásicos que año con año hicieron que todos los estratos aceptaran e hicieran suyo el reguetón, un género que si no fuese por ese tono latino que ofreció Balvin, quizá no hubiera salido de la marginalidad en la que nació. Ayer, todos coreaban, incluso muchos que quizá antes renegaban del reguetón, pero que con temas como Sigo extrañándote se les olvidó y ahora perrean hasta abajo solos o en pareja.

México, ¡Qué chimba estar hoy con ustedes! Dios los bendiga, pura buena vibra. Nos la estamos pasando cabrón, ¿si o no? De verdad ¡qué chimba! Es un cuarto de show y esto ya está encendido, ésta es mi segunda casa, vamos por ese Mundial, mi gente”, dijo ya desde muy temprano con una bandera de México en las manos.

Qué pretendes o Si tu novio te deja sola siguieron recordando esos tiempos prepandemia, de fiestas clandestinas donde sonaba Downtown, ahí donde el reguetón siempre ha tenido su público, y que se hizo presente en el de las micheladas, el tianguis y una casa en obra negra con sonido gigante; en el perreo, en la fiesta, de cuando Balvin colaboraba con Bad Bunny en Oasis. Y comenzó el repaso por todas las etapas de Balvin, primero Colores, pero también Vibras, Oasis, todo en desorden, pero imposible distinguir cuáles son más queridas que otras; todas se cantan igual de fuerte.

Amarillo, Azul, Morado encendieron al público aún más entre fuego y luces estroboscópicas, hasta los que seguían sentados de pronto se descubrieron a sí mismos ya parados de su asientos perreando desde el graderío; Balvin sólo sonreía. “Ay, mi México querido”, decía entre leves carcajadas.

Entonces, el colombiano bajó los decibeles y quiso complacer también a los fanáticos del trap cantando temas como Medusa —de Anuel AA— o Tata. Así, muchos recuperaron sus asientos, pero no por mucho, pues apenas descansaban cuando comenzó Ambiente, uno de los clásicos de Vibras y el coro otra vez creció.

El grito era ensordecedor cuando comenzaba la última parte del show y entonces apareció entre la bulla Oscar Maydon, el mexicano fue el primer invitado de la noche, y puso el ritmo de corridos tumbados cantando juntos Madonna, además de presentar un tema nuevo, una balada dolida, muy pop.

J Balvin Héctor López

No fue el único invitado, hubo dos más aún más aplaudidos: El Bogueto y Yerimua, dos de los reguetoneros que han encabezado la escena mexicana, que ya en el Flow Fest cantaron con Balvin y anoche en el Palacio volvieron a aparecer.

G Low Kitty es el tema que representó al perreo mexicano con Bogueto y Yeri, quien tan sólo apareció, comenzó a perrearle a Balvin, ante la ovación de toda la gente. En la tornanesa se sumó también Uzielito Mix, y tras esa breve aparición, entonces sí llegó el final del show.

Su relación comenzó como amistad antes de convertirse en romance. IG

“¡Qué buena vibra! Yo no me quiero ir de México, me quiero quedar aquí”, dijo Balvin y siguió con Quiero Repetir, Safari, Río y Rojo, para cerrar con Mi gente, ante una euforia de su público que nunca se detuvo, que bailó y canto cada tema, confirmando la fuerza del colombiano que no caduca.