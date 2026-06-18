¿Murió Sid de Toy Story? La oscura teoría que lo conecta con Coco

Una oscura teoría sobre el universo de Pixar asegura que Sid Phillips, el antagonista principal de la primera entrega de Toy Story, perdió la vida de forma violenta. Los fanáticos detectaron una clara pista visual en la película Coco que sitúa a este icónico personaje directamente en la Tierra de los Muertos. Las redes sociales viralizaron rápidamente esta tétrica conexión entre ambas exitosas cintas animadas.

El furor por estas franquicias reavivó la nostalgia por los personajes clásicos del estudio. Pixar dejó atrás a varias figuras originales con el paso de los años, pero el público recuerda claramente al temible vecino de Andy. Este niño de comportamiento destructivo aprendió una lección terrorífica justo antes de detonar a Buzz Lightyear con un cohete y huyó despavorido para no volver a lastimar a sus juguetes.

Sid en la película de Toy Story. Foto: Disney / Pixar

Años después de aquel trauma infantil, los animadores incluyeron un cameo de este joven en la aclamada Toy Story 3. El antiguo villano reapareció en la pantalla como un adulto joven que trabajaba como recolector de basura en el vecindario. El estudio confirmó su identidad mediante una prenda inconfundible: una playera negra con una calavera blanca en el centro, exactamente igual a la que vistió durante su niñez.

En aquella breve escena, el empleado municipal portaba unos audífonos y disfrutaba la música a todo volumen mientras realizaba su ruta diaria. Ese pequeño detalle sonoro sembró la semilla para especular sobre sus verdaderos intereses. La música parecía perfilarse como su verdadera pasión, lo que preparó el terreno para su supuesta y posterior aparición en el más allá.

El salto a la Tierra de los Muertos

La conexión mortífera surgió oficialmente con el lanzamiento en cines de la cinta Coco. Durante una colorida competencia de talentos musicales en el inframundo, los espectadores más observadores identificaron a un DJ esquelético que vestía exactamente la misma playera de calavera. Los animadores adaptaron el diseño original de la prenda y le añadieron tonos neón propios de la festividad del Día de Muertos en México.

Personaje con la camiseta de Sid en la tierra de los muertos. Foto: Disney / Pixar

Las similitudes visuales no terminaron en la parte superior de su atuendo digital. El misterioso músico de ultratumba también llevaba unos tenis negros idénticos a los del joven basurero. Los defensores de esta hipótesis argumentan que el recolector de basura abandonó su antiguo oficio para seguir su vocación artística, formó un proyecto musical y falleció en circunstancias misteriosas antes de lograr el éxito.

La compañía creadora jamás emitió un comunicado oficial o comentario para confirmar la muerte del personaje. Los directores omitieron cualquier mención sobre su paradero en las secuelas posteriores de la saga de los juguetes. El silencio prolongado del estudio alimentó el fuego de las especulaciones en foros especializados, donde los seguidores diseccionan los largometrajes cuadro por cuadro buscando la verdad.

El debate sobre el diseño del personaje

A pesar de las contundentes coincidencias en la ropa, un detalle físico generó intensos debates sobre la identidad real del esqueleto. El corte de cabello del músico animado luce rapado de un lado y largo del otro. Este estilo urbano guarda un parecido innegable con la imagen pública del DJ Skrillex, un famoso productor musical estadounidense de la vida real.

Sid en su cameo de Toy Story 3. Foto: Disney / Pixar

Este popular artista electrónico colaboró previamente con Disney en la creación de la banda sonora de Ralph el Demoledor, donde también obtuvo un pequeño cameo animado. Los detractores de la teoría afirman que la calavera en Coco rinde un homenaje exclusivo a este productor y no al infame niño torturador. La similitud del peinado apunta hacia el músico real y descarta la tragedia.

Los diseñadores californianos planifican meticulosamente cada referencia oculta que proyectan en la pantalla grande. La inclusión deliberada de la mítica playera negra junto con los tenis característicos aleja la posibilidad de una simple coincidencia visual. Diversos analistas cinematográficos sugieren que los creadores fusionaron ambas referencias para construir un tributo doble que une la nostalgia noventera con la música electrónica.