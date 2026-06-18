El apellido de Woody en Toy Story sorprende a Tom Hanks, ¿tiene parentesco con Jessie?

Al descubrir el apellido de Woody en Toy Story, Tom Hanks quedó sorprendido pues mencionó que no tenía ni idea de eso y, mucho menos, de la relación entre el personaje y Jessie la vaquerita.

Tras más de tres décadas de prestar su voz al vaquero de Pixar, Hanks desconocía por completo que su personaje tuviera un apellido oficial.

Apellido de Woody en Toy Story sorprende a Tom Hanks

Apellido de Woody en Toy Story sorprende a Tom Hanks. VALERIE MACON

La revelación se produjo durante una entrevista con el programa de BBC Radio 1, en donde el crítico de cine Ali Plumb dejó a Tom Hanks boquiabierto cuando le mencionó el apellido de Woody.

Por cierto, acabo de descubrir que Woody tiene apellido. ¿Sabíais que Woody tiene apellido?".

Con cierta incredulidad y asombro, Hanks respondió:

No tenía ni idea" y entre risas dijo que si acaso se llamaba simplemente ‘El Sheriff’.

La respuesta Plumb sorprendió a Hanks cuando le dijo que su personaje llevaba el apellido de Pride y, aunado a ello, señaló que no es el único juguete de Andy que lo llevaba.

El nombre completo de Jessie es Jessica Jane Pride, lo cual significa que podrían ser hermanos”, refirió.

Ante ello, Tom Hanks respondió tajante:

¡No! Primos lejanos, por favor, por favor, ¿cómo lo saben, yo interpreto al personaje, yo no sabía que tenía un apellido”.

Ante ello, Tim Allen, encargado de dar voz a Buzz Lightyear, quien se encontraba en la misma entrevista, apuntó:

Un momento. Había oído que podrían estar emparentados”.

Lee Unkrich reveló el curioso dato previo a Toy Story 4

Aunque para Tom Hanks el descubrimiento del apellido de Woody fue reciente, lo cierto es que el dato fue dado desde el año 2009 por el director de Toy Story 3, Lee Unkrich.

A unas semanas de que se lanzara Toy Story 4, se compartió el secreto del vaquero, dejando al descubierto su nombre completo: Woody Pride.

El director afirmó que todo el equipo lo sabía desde los inicios de la saga, allá por 1991, cuando se comenzó a preparar la primera entrega.

El nombre completo real de Woody es 'Woody Pride', y lo ha sido desde los primeros días del desarrollo de la Toy Story original", dijo en ese entonces.

Toy Story 5, ya en cines

Apellido de Woody en Toy Story sorprende a Tom Hanks. Barry King

La quinta entrega de los juguetes más famosos de Pixar ya está en cines, con el regreso de personajes clásicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

Toy Story 5 llegó a los cines de México este 18 de junio del 2026 y puede encontrarse en formatos tradicionales y experiencias especiales como IMAX, 3D, 4DX y salas premium, dependiendo de la ciudad y el complejo.

La historia gira alrededor de una nueva amenaza para Woody, Buzz y compañía: la tecnología.

Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy, comienza a interesarse más por un nuevo dispositivo electrónico llamado Lilypad, una especie de tableta inteligente que compite por su atención y pone en duda el lugar de los juguetes tradicionales.

En esta ocasión, Jessie toma un papel mucho más importante como líder de los juguetes que permanecen con Bonnie, mientras Buzz y el resto del grupo intentan adaptarse a un mundo donde los niños juegan cada vez más con pantallas.

Voces y doblaje

Apellido de Woody en Toy Story sorprende a Tom Hanks. LMK MEDIA

Tom Hanks vuelve como la voz original en inglés de Woody, al igual que Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

En tanto, el doblaje en español latino de Toy Story 5 mantiene varias de las voces más reconocidas de la saga, aunque también incorpora nuevos actores para los personajes que llegan en esta entrega: