¿Cuánto cuestan los vasos de Toy Story 5 en Cinépolis? Esto es lo que pagarás

El estreno de Toy Story 5 está cada vez más cerca y, como suele ocurrir con los grandes lanzamientos, llegarán productos especiales para los seguidores de la saga. En esta ocasión, Cinépolis presentó una línea de coleccionables inspirados en la nueva película de Pixar, despertando el interés de los aficionados y coleccionistas.

La franquicia traerá de regreso a personajes tan queridos como Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex y Hamm, quienes protagonizarán una nueva aventura en la que los juguetes tradicionales enfrentarán los desafíos de un mundo dominado por la tecnología.

La palomera que promete convertirse en la favorita:

Uno de los artículos que más ha llamado la atención es una palomera temática inspirada en la icónica pelota amarilla con estrella que ha acompañado a la franquicia desde sus inicios.

El diseño incluye figuras de Buzz Lightyear, Jessie y Lilypad, uno de los nuevos personajes que aparecerán en la cinta. Este coleccionable tendrá un precio de 785 pesos y 549 pesos.

Foto: Especial

Estos son los precios de los vasos coleccionables:

Además de la palomera, Cinépolis también lanzará una serie de vasos con diseños inspirados en algunos de los personajes más populares de Toy Story.

Vasos 3D de Woody, Jessie y Buzz Lightyear: $245 pesos.

Vasos Stackable de Rex, Alien, Woody y Buzz: $39 pesos.

Foto: Especial

Una colección para los seguidores:

La variedad de productos permitirá que tanto coleccionistas como seguidores casuales encuentren alguna opción para llevarse un recuerdo del estreno.

Sin embargo, la disponibilidad de los artículos podría variar dependiendo de cada complejo cinematográfico, por lo que se recomienda consultar directamente en las sucursales participantes.

Con el regreso de los personajes más emblemáticos de Pixar y una nueva línea de productos coleccionables, Toy Story 5 busca convertirse en uno de los estrenos más esperados por las familias y los amantes de la animación.

¿Cuándo llega Toy Story 5 a los cines de México?

Los seguidores de la famosa franquicia de Pixar podrán disfrutar de Toy Story 5 a partir del 18 de junio, fecha en la que la nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos comenzará su recorrido por las salas de cine del país. ¿En qué cines estará disponible?

¿En qué cines estará disponible?

La película podrá verse en las principales cadenas cinematográficas de México, incluyendo Cinépolis y Cinemex. Se recomienda revisar la cartelera de cada complejo para consultar funciones, formatos disponibles y opciones de preventa.