Melanie Martinez en concierto CDMX: Día, horario, lugar, setlist y todo lo que debes saber

La cantante Melanie Martinez pisa la capital del país este sábado 8 de agosto de 2026 para ofrecer un explosivo concierto inmersivo. La artista estadounidense sube al escenario del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su exitosa gira internacional Hades: The Sacrifice Tour. El magno evento musical presenta los temas de su cuarto disco de estudio ante miles de acérrimos seguidores mexicanos.

Para esta noche de pop oscuro, la producción de primer nivel cuenta con Isabel LaRosa como invitada especial para encender la pista. La presentación marca una etapa completamente nueva dentro de la prolífica trayectoria musical de la estrella neoyorquina. El espectáculo abandona por completo los universos visuales del pasado para adentrarse de lleno en la mitología y el misticismo del inframundo.

Melanie Martinez durante un concierto en Ámsterdam. Foto: Grosby Group

La reconocida cantautora y directora nació en Nueva York en abril de 1995 y saltó a la fama internacional durante 2012. Su participación en la tercera temporada del programa televisivo The Voice, dentro del equipo comandado por Adam Levine, impulsó su carrera. Tres años después, lanzó su aclamado álbum debut Cry Baby, definiendo un estilo propio de pop alternativo que conquista multitudes.

El nacimiento de Circle y la era Hades

La intérprete entierra definitivamente a la criatura de cuatro ojos de la era Portals y borra la estética infantil de sus inicios. La actual narrativa visual gira exclusivamente en torno a un nuevo y misterioso alter ego denominado Circle. La propuesta conceptual sobre el escenario funciona como un ritual teatral diseñado a la perfección para explorar la temática oscura del sacrificio.

El recital rompe el formato tradicional de la industria musical para convertirse en una obra de arte visual continua. La enorme escenografía detallada interactúa con rutinas de danza contemporánea y genera una atmósfera cinematográfica envolvente. El público atestigua la muerte y el renacimiento artístico de la cantante mediante interpretaciones cargadas de crítica social y temáticas cien por ciento adultas.

Melanie Martinez en los American Music Awards de 2026. Foto: Grosby Group

Rutas de acceso y setlist oficial

El emblemático domo de cobre se ubica en el cruce de Avenida Río Churubusco y Añil, dentro de los límites de la alcaldía Iztacalco. La ruta de transporte más rápida exige utilizar la Línea 9 del Metro de la capital (color café). Los miles de asistentes deben descender en la estación Ciudad Deportiva, la cual conecta sus salidas a unos pasos de las puertas del recinto.

Los fanáticos también disponen de la Línea 2 del Metrobús (color morado) al bajar en las estaciones Goma o Iztacalco, para caminar diez minutos. Quienes viajan en automóvil cuentan con vías principales de acceso como el Eje 3 Sur y el propio Circuito Interior. Las autoridades de tránsito recomiendan anticipar los tiempos de traslado y utilizar los estacionamientos administrados por Ticketmaster para esquivar el tráfico local.

Melanie Martinez cantando en Nueva York. Foto: Grosby Group

El repertorio musical mezcla las flamantes composiciones oscuras del disco Hades con los grandes éxitos de la discografía previa de la artista. Los recientes adelantos de su masivo recorrido por Estados Unidos confirman las canciones seleccionadas para esta velada capitalina. El setlist oficial diseñado para el show integra las siguientes pistas musicales: