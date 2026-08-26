Galilea Montijo es señalada por burlarse de una mujer con la boca chueca: esto dijo

Galilea Montijo suele utilizar sus redes sociales para mostrar momentos de su vida, pero esta vez una de sus publicaciones provocó comentarios entre sus seguidores.

La conductora de La Casa de los Famosos México retomó en sus historias de Instagram un video publicado originalmente por una cuenta de memes. En las imágenes aparece una mujer con la boca y uno de sus ojos desviados hacia un costado.

El video plantea, en tono de broma, una situación que podría ocurrir cuando un dentista utiliza demasiada anestesia. Al compartirlo, Galilea agregó una corta pregunta:

¿Iríamos al mismo?.

La frase fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a cuestionar la publicación. Mientras unos entendieron que la presentadora estaba haciendo referencia a su propia condición facial, otros señalaron que podía verse como una burla hacia la mujer que aparece en el video.

La polémica tomó fuerza debido a que la conductora ha hablado anteriormente de los cambios que sufrió en el movimiento de su rostro después de una intervención estética.

¿Por qué Galilea Montijo tiene la boca y el ojo desviados?

La situación no es nueva para Galilea. La presentadora explicó meses atrás que las dificultades para controlar algunas zonas de su rostro comenzaron después de una cirugía estética que se realizó en febrero de 2026.

De acuerdo con su propio relato, el procedimiento estaba relacionado inicialmente con un levantamiento de ceja, aunque también se intervino la zona del cuello. Durante la recuperación ocurrió una complicación que terminó afectando el movimiento de parte de su rostro.

Galilea contó que recibió un líquido que debía ayudar con la inflamación. Sin embargo, después de aplicárselo sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, lo que posteriormente provocó una fuerte contractura.

Galilea Montijo Screenshot de La Casa de los Famosos México

A partir de entonces comenzó a notar que no podía controlar de la misma manera algunas partes de su cara, entre ellas la boca y el ojo. La situación fue evidente en distintas apariciones públicas y rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Aun con este problema, Montijo continuó trabajando mientras buscaba alternativas para recuperarse. En sus declaraciones más recientes ha explicado que su recuperación ha avanzado de manera importante y que actualmente se encuentra cerca de un 90 por ciento.

La conductora ha tomado con humor su recuperación

Aunque durante meses el tema generó preocupación, Galilea también ha optado por hablar de lo ocurrido con cierta naturalidad. Incluso ha utilizado su sentido del humor para referirse a los cambios que experimentó en su rostro.

Ese parece ser el contexto detrás de su reciente publicación. Al compartir el meme, la conductora no hizo una explicación extensa ni habló directamente de la mujer que aparece en las imágenes. Simplemente escribió "¿Iríamos al mismo?", una frase que sus seguidores relacionaron inmediatamente con su propia experiencia.

Galilea Montijo Screenshot programa Hoy

Sin embargo, el hecho de que ella lo tomara con humor no evitó que aparecieran críticas. Algunos internautas consideraron que la publicación podía resultar desafortunada, mientras que otros defendieron a la presentadora y señalaron que estaba riéndose de una situación que ella misma ha vivido.

Galilea también enfrenta críticas por La Casa de los Famosos México

La polémica por el meme ocurre, además, en un momento en el que Galilea Montijo ya estaba recibiendo comentarios por su trabajo como conductora de La Casa de los Famosos México.

Después de la emisión más reciente, algunos espectadores cuestionaron su actitud durante el programa y utilizaron las redes sociales para expresar su molestia. Como suele ocurrir con el reality, cualquier comentario o momento de la transmisión puede convertirse rápidamente en tema de discusión.

Así, el nombre de Galilea volvió a aparecer entre las conversaciones digitales por dos motivos distintos: su desempeño frente al reality y el meme que compartió sobre una mujer con la boca desviada.

Por ahora, la conductora no ha dado una explicación adicional sobre la publicación. Su mensaje, "¿Iríamos al mismo?", quedó como el único comentario que acompañó el video y fue suficiente para provocar una nueva discusión en redes.