Detienen a mujer tras disparar contra la casa de Rihanna; cantante estaba al interior

Una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue detenida por las autoridades luego de disparar en múltiples ocasiones desde su vehículo hacia la residencia de la cantante Rihanna, ubicada en la exclusiva zona de Beverly Hills.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la intérprete y empresaria se encontraba dentro de la propiedad al momento del ataque, pero afortunadamente resultó ilesa y se encuentra a salvo tras el tenso incidente que movilizó a los cuerpos de seguridad.

El violento suceso, dado a conocer inicialmente por el portal de noticias TMZ, generó una rápida respuesta por parte de la policía de Los Ángeles. Según las fuentes oficiales citadas por el medio, la sospechosa se aproximó al perímetro de la mansión a bordo de su automóvil y, sin mediar palabra ni descender del vehículo, abrió fuego en dirección a la fachada de la vivienda.

Gracias a la pronta reacción de las patrullas locales que acudieron al llamado de emergencia, la mujer fue detenida y puesta bajo custodia en el lugar de los hechos, logrando un arresto sin que se reportaran mayores altercados físicos.

Rihanna

Sin información de A$AP ni sus hijos

Hasta el momento, el gran interrogante que rodea este caso es el paradero del resto de la familia durante el tiroteo. Las autoridades no han podido confirmar si la pareja sentimental de la cantante, el reconocido rapero A$AP Rocky, se encontraba en el domicilio acompañándola.

De igual manera, se desconoce por completo si los tres hijos pequeños de la pareja —RZA, Riot Rose y la menor, Rocki— estaban presentes en la propiedad mientras ocurrían las detonaciones.

Policía investiga motivo de los disparos contra la cantante

Actualmente, el departamento de policía mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas que motivaron este ataque armado en una de las zonas residenciales más vigiladas de California. Los detectives encargados del caso están trabajando para esclarecer si la agresora tiene algún tipo de historial de acoso previo u obsesión hacia la multipremiada cantante y fundadora de Fenty Beauty, o si, por el contrario, se trató de un acto de violencia de naturaleza aleatoria.

Las autoridades policiales aún no han revelado la identidad de la mujer detenida, pero han confirmado que se encuentra en las instalaciones correspondientes para ser interrogada.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas sea procesada formalmente y se den a conocer los cargos penales que enfrentará ante la justicia estadounidense.