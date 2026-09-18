Rihanna aparece en el concierto de A$AP Rocky, pero su hijo Riot se roba las cámaras | VIDEO

El concierto de A$AP Rocky en Copenhague terminó convirtiéndose en un momento familiar. Mientras el rapero estaba sobre el escenario del Royal Arena, apareció nada menos que Rihanna con uno de sus hijos, Riot, y los tres terminaron compartiendo algunos minutos frente al público.

La aparición ocurrió este viernes durante la presentación de Rocky, quien se encuentra en Europa como parte de su gira mundial Don't Be Dumb. El rapero estaba interpretando "Lord Pretty Flacko Jodye 2" cuando la cantante llegó al escenario cargando a su pequeño.

Y aunque Rihanna no pasó desapercibida, fue Riot, de tres años, quien terminó robándose las cámaras.

Rihanna y Riot sorprenden durante el concierto

En las imágenes del momento se puede ver a Rihanna junto a A$AP Rocky mientras sostiene a Riot en brazos. Detrás de ellos, las llamas forman parte del espectáculo y el público reacciona al descubrir que la familia está reunida sobre el escenario.

Después de unos segundos, el pequeño se baja de los brazos de su mamá y se coloca entre sus padres mientras Rocky continúa cantando.

La escena rápidamente llamó la atención porque Riot no se quedó simplemente mirando el concierto desde un costado. El niño tuvo la oportunidad de acercarse todavía más a su papá y hasta tomó por unos instantes el megáfono de A$AP Rocky.

El rapero siguió con la presentación mientras compartía ese momento con su hijo. Al final, padre e hijo sellaron la aparición con un choque de puños que quedó registrado por las cámaras y por varios asistentes que grababan desde el público.

Para quienes estaban en el Royal Arena, seguramente no era algo que estuviera en el programa de la noche. Y es que una cosa es ir a ver a A$AP Rocky y otra terminar viendo a Rihanna y a uno de sus hijos sobre el escenario.

La familia de Rihanna y A$AP Rocky sigue creciendo

Riot es uno de los tres hijos que tienen Rihanna y A$AP Rocky. La pareja también es mamá y papá de RZA y Rocki.

La familia ha mantenido buena parte de su vida privada lejos de los escenarios, aunque de vez en cuando alguno de sus integrantes termina apareciendo en eventos públicos junto a sus famosos padres.

En esta ocasión fue el turno de Riot, quien ya tiene tres años y protagonizó una de sus apariciones más llamativas junto a la pareja.

La cantante llevó a RZA, Riot y Rocki a conocer el lugar que marcó su infancia. IG

Además, el momento llega pocos días después del primer cumpleaños de Rocki, la hija menor de Rihanna y A$AP Rocky, quien celebró esta fecha a principios de septiembre.

Aunque la cantante y el rapero suelen mantener a sus hijos fuera del foco cuando pueden, tampoco han escondido completamente su faceta como padres. De hecho, cuando alguno de los pequeños aparece junto a ellos, las imágenes suelen generar rápidamente reacciones entre sus seguidores.

A$AP Rocky continúa su gira mundial

Mientras tanto, A$AP Rocky sigue adelante con la gira Don't Be Dumb, con la que presenta su música ante el público europeo.

Pero su concierto en Copenhague tendrá un recuerdo especial. No solamente por la presentación musical, sino porque por unos minutos el escenario se convirtió en un espacio para compartir con Rihanna y Riot.

El pequeño incluso tuvo su propio momento frente a miles de personas, megáfono en mano y acompañado por su papá.

Así que, aunque Rihanna fue quien apareció de sorpresa, Riot terminó llevándose buena parte de la atención. El video del momento ya circula en redes y muestra cómo una noche de concierto terminó en una pequeña reunión familiar sobre el escenario.