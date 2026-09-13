¿Te acuerdas de Fergalicious? 'The Dutchess', el primer álbum de Fergie, cumplió 20 años

Fergie celebró los 20 años de The Dutchess, el álbum que marcó su debut como solista y convirtió canciones como Fergalicious, Glamorous y Big Girls Don’t Cry en algunos de los temas más reconocibles del pop de los años 2000.

La cantante conmemoró el aniversario del disco con una reflexión en redes sociales, dos décadas después de una etapa que terminó por consolidarla fuera de Black Eyed Peas y que dejó una serie de éxitos que dominaron las listas estadounidenses.

The Dutchess fue lanzado originalmente en septiembre de 2006 y presentó una faceta mucho más personal de Fergie. El proyecto mezcló pop, hip hop, R&B, reggae y otros géneros, mientras que algunas de sus canciones abordaron relaciones, críticas y episodios complicados de la vida de la intérprete.

A 20 años de distancia, el aniversario provocó también una ola de nostalgia entre seguidores que recordaron haber escuchado el álbum en reproductores de música, iPods y durante una época marcada por el auge de estrellas como Nelly Furtado, Gwen Stefani, Justin Timberlake y Rihanna.

‘The Dutchess’ convirtió a Fergie en una de las estrellas pop de los 2000

El impacto del álbum no quedó únicamente en la nostalgia. The Dutchess debutó en el número tres del Billboard 200 y posteriormente alcanzó el segundo lugar de la lista.

En un principio se informó que había vendido cerca de 142 mil copias durante su primera semana, aunque posteriormente Nielsen SoundScan revisó la cifra hasta aproximadamente 158 mil unidades luego de incorporar información faltante de un minorista.

Sin embargo, fueron sus sencillos los que hicieron del proyecto uno de los lanzamientos más importantes de la carrera de Fergie.

Cinco canciones de The Dutchess llegaron al Top 5 del Billboard Hot 100:

London Bridge , número uno.

, número uno. Fergalicious , número dos.

, número dos. Glamorous , junto a Ludacris, número uno.

, junto a Ludacris, número uno. Big Girls Don’t Cry , número uno.

, número uno. Clumsy, número cinco.

Con ello, el álbum produjo tres sencillos número uno y cinco canciones dentro de los primeros cinco lugares del Hot 100, una racha poco común para un solo proyecto. Un reporte de Billboard de 2008 destacaba que Fergie era entonces la primera artista desde Janet Jackson con Rhythm Nation 1814 en conseguir cinco éxitos Top 5 provenientes de un mismo álbum.

De London Bridge a Big Girls Don’t Cry

El disco además mostró distintos lados de Fergie. Mientras London Bridge y Fergalicious explotaron la faceta más provocadora y fiestera de la cantante, “Glamorous” se convirtió en otro de sus grandes himnos pop.

Más tarde llegó Big Girls Don’t Cry, una balada que mostró un registro más vulnerable de la artista y que también alcanzó el primer lugar en Estados Unidos.

El éxito permitió que The Dutchess permaneciera durante meses en las listas y eventualmente recibiera una certificación de cinco discos de platino en Estados Unidos.