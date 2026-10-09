Muerte de Piero: sus hijos le cantan “Mi Viejo” en su velorio y el video conmueve en redes

El cantante Piero fue despedido por sus hijos con la canción “Mi Viejo”, uno de sus grandes éxitos, durante su velorio en donde asistieron familiares, amigos y seguidores. Un fragmento del emotivo momento circula en redes sociales y está causando gran conmoción entre los usuarios.

El artista, cuyo nombre completo era Piero Antonio Franco De Benedictis, falleció el miércoles 7 de octubre de 2026, a los 81 años, en Buenos Aires, Argentina.

La elección para despedirlo con la canción de “Mi Viejo” no pasó inadvertida, pues se trata de una canción que habla del vínculo entre padres e hijos, el paso del tiempo y los recuerdos que permanecen después de la pérdida de un ser querido.

Hijos de Piero le cantan "Mi Viejo" en su velorio

Cantan "Mi Viejo" a Piero para despedirlo. FB Piero

El jueves 8 de octubre, familiares, amigos y personas cercanas al cantante se reunieron en un velatorio del barrio de Belgrano, en Buenos Aires, para darle el último adiós. En medio de la ceremonia, Juan y Fiorella De Benedictis, hijos de Piero, tomaron la palabra a través de la música e interpretaron “Mi Viejo”, acompañados por Enrique Aiello, guitarrista y director de la banda de Piero durante más de tres décadas.

La interpretación se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la despedida. Juan, quien también se dedica a la música, participó junto a su hermana frente a los asistentes, quienes presenciaron el homenaje en un ambiente de recogimiento.

Al terminar, Juan miró hacia el cielo, lanzó un beso y levantó la mano, un gesto que quedó registrado en las imágenes difundidas posteriormente. La escena conmovió a quienes siguieron la despedida del artista, especialmente por el significado de la canción elegida para honrar su memoria.

Video del velorio de Piero conmueve en redes sociales

La emoción que provocó el video está relacionada con la historia y el significado de “Mi Viejo”, uno de los temas más conocidos de Piero. La canción habla de la figura paterna y del paso de los años, por lo que escucharla interpretada por sus propios hijos durante su velorio convirtió la despedida en un momento especialmente significativo.

Uno de los versos más recordados del tema, “Yo soy tu sangre, mi viejo”, adquirió una dimensión distinta en medio del homenaje familiar. Para muchos seguidores, la interpretación representó una manera de despedirse del cantante a través de la música que lo acompañó durante décadas.

Además, tras conocerse su fallecimiento, también volvió a circular un video anterior en el que Juan y Fiorella le cantaban “Mi Viejo” cuando todavía estaba vivo. Según reportes de medios colombianos, esas imágenes fueron grabadas en 2024 y cobraron un nuevo significado después de su muerte.

¿De qué murió Piero? Esto se sabe sobre su fallecimiento

Cantan "Mi Viejo" a Piero para despedirlo. FB Piero

Piero murió el miércoles 7 de octubre de 2026, a los 81 años, en Buenos Aires, Argentina. Durante los últimos días de su vida permaneció internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, de acuerdo con reportes de la prensa local.

Aunque algunos medios señalaron que atravesaba un delicado estado de salud, la familia no hizo pública una causa específica de muerte en el anuncio de su fallecimiento.

La noticia provocó numerosas muestras de cariño hacia el intérprete, cuya trayectoria estuvo marcada por canciones que trascendieron generaciones. Sus seguidores recordaron tanto su aportación a la música popular latinoamericana como los temas que lo convirtieron en una figura reconocida en Argentina y otros países de la región.

¿Quién fue Piero, el exitoso cantante?

Cantan "Mi Viejo" a Piero para despedirlo. FB Piero

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia. Cuando tenía tres años, se trasladó con su familia a Argentina, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera y se convirtió en uno de los cantautores más reconocidos de la música popular.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, construyó un repertorio que abordó temas como el amor, las relaciones familiares, la paz y las desigualdades sociales. Además de “Mi Viejo”, destacó por canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”.

Su carrera también estuvo vinculada con acontecimientos políticos y sociales de América Latina. Después del golpe militar argentino de 1976, vivió fuera de su país, primero en España y posteriormente en Colombia, donde fortaleció su relación con el público y desarrolló actividades relacionadas con la promoción de la paz. En 1994 obtuvo la nacionalidad colombiana.

Historia de la canción de “Mi Viejo”

Publicada en 1969, “Mi Viejo” se convirtió en uno de los mayores éxitos de Piero y en una canción emblemática de la música en español. El tema fue resultado de la colaboración entre el cantante y el poeta y periodista José Tcherkaski, autor de la letra, mientras que Piero compuso la música y popularizó la interpretación.

La canción aborda la relación entre un hijo y su padre, así como los cambios que llegan con la edad y el paso del tiempo. Su letra ha conectado con distintas generaciones, en especial con quienes encuentran en ella una forma de recordar a sus padres o expresar sentimientos que a veces resultan difíciles de poner en palabras.

La historia personal de Piero también estuvo ligada a esta composición, pues su padre murió cuando él tenía 14 años. Con el paso de los años, “Mi Viejo” se convirtió en una de las piezas centrales de su repertorio y en una canción que acompañó a miles de personas en momentos familiares significativos.

Por eso, la decisión de sus hijos de interpretarla durante su velorio añadió un significado especial a la despedida, pues la canción que durante décadas había acompañado a padres e hijos se convirtió también en la forma en que Juan y Fiorella honraron la memoria de su propio padre.