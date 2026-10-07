Muere Piero, cantante de "Mi querido viejo", a los 81 años: así lo despidieron

La música latinoamericana recibió este miércoles 7 de octubre una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores;"Piero murió a los 81 años. El cantante y compositor, recordado principalmente por interpretar "Mi viejo", también conocida como "Viejo, mi querido viejo", dejó una carrera de varias décadas y canciones que se volvieron parte de la memoria musical de distintas generaciones.

La noticia fue confirmada por la familia del artista en sus redes sociales oficiales. Ahí compartieron unas palabras para despedir al cantante de origen italiano, quien desarrolló gran parte de su carrera en Argentina.

Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros, se lee en el mensaje publicado tras su muerte.

La familia también agradeció las muestras de cariño que comenzaron a llegar luego de conocerse el fallecimiento y cerró el mensaje con una frase dedicada al intérprete: "Buen viaje querido Piero".

Luto en la La familia también agradeció las muestras de cariño que comenzaron a llegar luego de conocerse el fallecimiento: muere Piero a los 81 años FB: Piero

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de muerte de Piero. Se espera que sus familiares puedan compartir más información en las próximas horas.

¿Quién fue Piero, cantante de "Mi viejo"?

Piero Antonio Franco de Benedectis nació en 1945 en Galípoli, Italia. Cuando tenía apenas tres años, su familia se trasladó a Argentina, país donde creció y comenzó a desarrollar su carrera artística.

Además de cantante, Piero fue compositor y actor. A lo largo de su trayectoria se caracterizó por incluir temas sociales en sus canciones, una postura que también marcó diferentes etapas de su vida.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1970, cuando interpretó "Mi viejo", canción escrita por José Tcherkaski. El tema formó parte de la película “El profesor patagónico” y rápidamente comenzó a escucharse en otros países de Latinoamérica y Europa.

Piero Antonio Franco de Benedectis nació en 1945 en Galípoli, Italia. FB: Piero

La canción terminó convirtiéndose en su mayor carta de presentación. Con el paso de los años, "Mi viejo" siguió siendo relacionada con la figura paterna y con Piero, incluso entre generaciones que conocieron su música mucho tiempo después de su lanzamiento.

Piero también enfrentó el exilio

Su carrera no estuvo separada de la situación política de Argentina. Debido al contenido social y político de algunas de sus canciones, Piero fue perseguido durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

Ante ese panorama, el cantante tuvo que salir de Argentina y vivir primero en España y posteriormente en Colombia. Durante esos años mantuvo su actividad artística y su participación en temas sociales.

A principios de la década de los ochenta regresó a Argentina y continuó con su carrera. Con el tiempo, su nombre quedó ligado a canciones como "Caminando por Caracas" y "Si vos te vas", además de "Mi viejo", el tema por el que millones de personas lo recuerdan.

Ahora, tras confirmarse su muerte a los 81 años, familiares, seguidores y colegas han comenzado a despedir a un cantante cuya música logró mantenerse vigente durante varias décadas.