Monstruo: La historia de Lizzie Borden: ¿de qué trata la nueva temporada de Netflix?

La exitosa antología criminal “Monster”, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, volverá a explorar uno de los casos más polémicos de la historia de Estados Unidos. Para su cuarta entrega, la producción va a centrarse en Lizzie Borden, una mujer cuyo nombre quedó marcado por un doble asesinato ocurrido en 1892.

Bajo el título “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”, la serie llevará a Netflix una nueva dramatización de este caso que, más de un siglo después, continúa generando preguntas sobre lo que realmente ocurrió dentro de la casa de la familia Borden.

Foto: X Netflix

¿Qué historia contará la cuarta temporada de “Monster”?

La nueva entrega estará ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XIX y seguirá la vida de Lizzie Borden, una joven que creció dentro de una familia acomodada, pero en un entorno que la producción presenta como restrictivo y marcado por la crueldad.

Dentro de ese escenario, Lizzie encontrará en su sirvienta una persona cercana con quien escapar de las tensiones que enfrenta en su hogar.

Lizzie, “negándose a vivir en una jaula, elige forjar su propia historia: impactante, monstruosa y gloriosamente libre”.

La historia dará paso al crimen que convirtió su nombre en uno de los más conocidos dentro de los casos criminales estadounidenses.

Foto: X Netflix

¿Qué ocurrió con Lizzie Borden?

El 4 de agosto de 1892, el padre y la madrastra de Lizzie fueron asesinados en su vivienda de Massachusetts. Ambos presentaban heridas provocadas por un objeto contundente y posteriormente un hacha encontrada en la propiedad fue relacionada con el crimen.

De acuerdo con los registros históricos, Lizzie se encontraba en la casa y terminó convirtiéndose en la principal sospechosa de los homicidios.

El caso llamó todavía más la atención debido a algunos elementos que rodearon la investigación. Entre ellos se encontraba el supuesto intento de Lizzie por conseguir veneno días antes de los asesinatos y el reporte de que había quemado un vestido.

La investigación terminó señalando a Lizzie como sospechosa y en 1893 fue sometida a juicio por los asesinatos.

Sin embargo, las autoridades no consiguieron reunir pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad de manera contundente. Debido a que buena parte de los elementos en su contra eran circunstanciales, fue declarada inocente.

Aunque recuperó su libertad, el caso tuvo consecuencias para su vida personal. Parte de la comunidad continuó considerándola responsable de los crímenes y se mantuvo alejada de ella.

Foto: X Netflix

¿Quién interpretará a Lizzie Borden?

La protagonista de esta nueva historia será Ella Beatty, quien dará vida a Lizzie Borden.

El reparto también incluye a Vicky Krieps, como Bridget Sullivan; Rebecca Hall, en el papel de Abby Borden, y Charlie Hunnam, quien interpretará a Andrew Borden.

Hunnam ya tiene experiencia dentro de la antología, pues anteriormente interpretó al asesino Ed Gein en la tercera temporada de Monster. Por ese trabajo recibió una nominación a los Premios Emmy como Mejor Actor en una Serie Antológica.

Laurie Metcalf, quien interpretó a la madre de Gein, también recibió una nominación por su participación.

El elenco se complementa con Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson y Jessica Barden.

Foto: X Netflix

La historia de Lizzie Borden ha sido llevada anteriormente tanto al cine como a la televisión.

En 1975 se estrenó la película para televisión The Legend of Lizzie Borden. Décadas después, en 2014, llegó Lizzie Borden Took an Ax, mientras que en 2018 se estrenó Lizzie, protagonizada por Chloë Sevigny y Kristen Stewart.

Ahora, Netflix retomará nuevamente el caso para convertirlo en el eje de la cuarta temporada de una de sus antologías criminales más conocidas.

¿Cuándo se estrena “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”?

“Monster: The Lizzie Borden Story” llegará al catálogo de Netflix el próximo 17 de septiembre de 2026.

Con esta producción, la antología creada por Ryan Murphy presentará por primera vez como protagonista a una mujer acusada de asesinato, después de abordar casos como los de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein.

Las tres temporadas anteriores de Monster también se encuentran disponibles en Netflix.