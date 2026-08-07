¿Por qué Netflix canceló El Juego del Calamar de David Fincher? Esto se sabe

Durante mucho tiempo se habló de una versión estadounidense de El Juego del Calamar encabezada por David Fincher, pero todo indica que ese proyecto ya fue descartado por Netflix.

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado The Playlist, fuentes cercanas a la producción aseguraron que la plataforma decidió dejar atrás la serie, pese a que llevaba varios años en desarrollo y era uno de los proyectos más comentados entre los seguidores del exitoso fenómeno surcoreano.

Aunque Netflix nunca confirmó oficialmente la existencia de esta producción, los reportes sobre su desarrollo fueron constantes desde 2024. La idea era crear una adaptación o expansión en inglés del universo creado por Hwang Dong-hyuk, con Fincher como director y Dennis Kelly, creador de Utopia, a cargo del guion.

Con el paso del tiempo incluso surgieron más detalles. Se decía que el proyecto utilizaba el nombre provisional de Heckler para mantenerse en secreto y que las grabaciones podrían arrancar en algún momento de 2026. Además, a finales de 2025 apareció registrado como Squid Game: America en un sitio especializado en producciones audiovisuales, lo que alimentó aún más las expectativas.

¿Por qué Netflix canceló la serie?

Según las fuentes consultadas por The Playlist, la principal razón sería un cambio en la estrategia de Netflix para seguir expandiendo el universo de El Juego del Calamar.

Después de varios años de desarrollo, el proyecto habría perdido fuerza por distintos factores. Entre ellos se mencionan cambios internos dentro de la compañía y la agenda de David Fincher, quien actualmente está concentrado en otros trabajos.

Uno de ellos es The Adventures of Cliff Booth, cinta protagonizada por Brad Pitt que retomará la historia del personaje visto en Once Upon a Time in Hollywood. Ese compromiso habría influido para que el director dejara de enfocarse en la adaptación estadounidense.

El Juego del Calamar

Pero la decisión no significaría el final de la franquicia. Todo apunta a que Netflix ahora buscaría explorar historias ambientadas en diferentes países en lugar de centrarse únicamente en una versión hecha para Estados Unidos.

Hasta el momento no existen anuncios oficiales sobre nuevas producciones internacionales, pero la plataforma estaría evaluando otras posibilidades para seguir aprovechando el éxito mundial de la serie.

La escena de Cate Blanchett sigue dando de qué hablar

La noticia también despertó dudas entre los fans por la aparición de Cate Blanchett en el cierre de la tercera temporada de El Juego del Calamar.

En esa escena, la actriz aparece interpretando a una reclutadora estadounidense mientras juega ddakji con un posible participante en calles de Los Ángeles. Muchos pensaron que ese momento era la introducción directa al proyecto encabezado por David Fincher.

Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que Blanchett nunca formó parte de esa producción y que su participación no estaba relacionada con la serie que se planeaba desarrollar.

David Fincher

Aun así, la escena dejó abierta una posibilidad interesante: que los mortales juegos también existan fuera de Corea del Sur. Por ahora, Netflix no ha confirmado una serie ambientada en Estados Unidos ni en otro país.

El fenómeno que conquistó al mundo

Desde su estreno en 2021, El Juego del Calamar se convirtió en una de las series más exitosas en la historia de Netflix. La historia sigue a 456 personas con graves problemas económicos que aceptan participar en una competencia secreta con la esperanza de ganar 45 mil 600 millones de wones.

Lo que parece un torneo basado en juegos infantiles pronto revela su verdadera naturaleza: quien pierde, muere. Conforme avanzan las pruebas, los participantes descubren que detrás del concurso existe una organización dirigida por el misterioso Front Man, mientras un grupo de millonarios observa la competencia como un espectáculo.

Más allá de la tensión y la violencia, la producción también se ganó el reconocimiento por su crítica a la desigualdad, las deudas y el sistema económico, temas que conectaron con millones de espectadores alrededor del mundo.

Aunque la versión estadounidense parece haber quedado en el camino, el universo de El Juego del Calamar todavía tendría mucho por contar y Netflix aún podría sorprender con nuevas historias en otros rincones del mundo.