Acaramelados K-drama de Netflix sacude la pantalla con una fórmula irresistible de amnesia, suspenso criminal y pasión. Esta historia envuelve a la audiencia en un juego de secretos donde la verdad y el deseo colisionan.

Con el sello de producción de Studio S y la dirección de Kim Jang-han, la plataforma confirmó el estreno oficial de esta superproducción de 12 episodios.

De qué trata y actores del nuevo K-drama de Netflix 'Acaramelados' Canva

Sinopsis de Acaramelados y el engaño dulce del romance

Acaramelados narra cómo Go Eun-sae, una fiscal anticorrupción con amnesia tras un atentado, termina viviendo con Jang Tae-ha, un exboxeador que finge ser su novio para protegerla de la mafia.

La trama arranca cuando Go Eun-sae sufre un choque traumático provocado por la mafia local. Al despertar en una clínica rural, pierde por completo la memoria sobre su identidad oficial.

Jang Tae-ha aprovecha la desorientación para reclamar el rol de pareja sentimental de la fiscal. Su meta real consiste en ocultarla de los sicarios que buscan silenciarla definitivamente.

El escenario cambia hacia un pintoresco poblado dedicado a fabricar yeot (dulce tradicional coreano de textura pegajosa). Allí florece una convivencia llena de roces, humor y misterio implacable.

A medida que recupera destellos del pasado, la protagonista empieza a dudar de la versión masculina. El suspenso se intensifica cuando el peligro criminal toca la puerta del pueblo.

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Reparto de Acaramelados en Netflix y personajes principales

El reparto de Acaramelados está liderado por Jung Hae-in como Jang Tae-ha y Ha Young como Go Eun-sae, acompañados por Heo Sung-tae, Seo Jung-yeon y Kim Young-ok

Jung Hae-in encarna a Jang Tae-ha, un exboxeador con un pasado turbulento que busca redención. Su actuación equilibra la rudeza física con una devoción secreta hacia su primer amor.

Ha Young interpreta a Go Eun-sae, una inteligente fiscal anticorrupción cuya vida da un giro radical. La actriz demuestra versatilidad al pasar de la tenacidad legal a la vulnerabilidad.

Heo Sung-tae asume el papel del antagonista Baek Sang-gil, un despiadado líder del crimen organizado. Su presencia inyecta una constante tensión narrativa a lo largo de toda la temporada.

El elenco secundario brilla con Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa y la veterana Kim Young-ok como Go Yeon-hong, aportando calidez y humor a la pintoresca comunidad rural.

De qué trata y actores del nuevo K-drama de Netflix 'Acaramelados' Netflix

Por qué la comedia romántica Acaramelados dominará las tendencias

Acaramelados combinará la química estelar entre Jung Hae-in y Ha Young con una mezcla adictiva de comedia romántica, misterio policial y paisajes rurales reconfortantes.

La producción apuesta por el popular subgénero de k-romance. La química entre los protagonistas genera una conexión inmediata con los espectadores.

El choque de mundos entre la fiscal urbana y el luchador de pueblo ofrece momentos cómicos impecables. El vestuario y la escenografía destacan la calidez de la vida provinciana surcoreana.

Además, el elemento de suspenso mantiene un pulso acelerado en cada capítulo. La búsqueda del culpable del accidente aporta el dinamismo propio de los thrillers policíacos modernos.

Los fanáticos de los giros argumentales encontrarán un equilibrio perfecto entre dulzura e intriga. Cada episodio promete revelar capas ocultas sobre la verdadera relación previa de los personajes.

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Guía de estreno de Acaramelados en la plataforma de streaming

Acaramelados se estrena globalmente en Netflix el 7 de agosto de 2026, con una entrega semanal de 12 episodios subtitulados y doblados al español.

La serie contará con 12 episodios dirigidos por Kim Jang-han y escritos por Mo Ji-hye. Su formato mantendrá la emisión periódica habitual para maximizar la conversación social.

Para disfrutar de la experiencia completa, se recomienda activar las notificaciones dentro de la aplicación. Esta producción estará disponible en alta definición y con opciones de audio multinacional.

El fenómeno de los dramas coreanos sigue creciendo con fuerza en el catálogo global. Esta apuesta busca consolidarse entre los títulos más vistos del año en Latinoamérica.

No te pierdas el desenlace de esta conmovedora historia donde la amnesia se convierte en la oportunidad de descubrir un amor auténtico e inolvidable. Prepara tu lista de reproducción y déjate envolver por una narrativa que transformará tu visión sobre las segundas oportunidades. ¡El viaje de Eun-sae y Tae-ha apenas comienza!