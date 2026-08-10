Kunno y Maza Clan se besan ¡con mordida incluida!; desatan comentarios en redes

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de una inesperada escena protagonizada por Kunno y el influencer Alan Alapizco, mejor conocido como Maza Clan, quienes sorprendieron a sus seguidores durante una grabación del podcast “Vida de Rancho”.

Un adelanto del episodio mostró a ambos creadores de contenido compartiendo un momento que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. El beso, que además incluyó una mordida, provocó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes intentaron descubrir qué ocurrió detrás de la escena.

IG papikunno

¿Cómo fue el beso entre Kunno y Maza Clan?

En el video promocional publicado en redes sociales se observa a Kunno y Maza Clan frente a frente antes de protagonizar el inesperado beso.

La escena llamó especialmente la atención por la manera en que ocurrió y por la mordida que se produjo durante el momento, algo que rápidamente convirtió el fragmento en tema de conversación entre los usuarios.

El adelanto fue compartido desde la cuenta de Instagram de Papi Kunno, donde el creador acompañó las imágenes con un mensaje que elevó todavía más la expectativa por el episodio.

Yo solo les diré que no ha habido un mejor capítulo de ‘Vida de Rancho’ que el nuestro”, escribió Kunno como descripción del video.

¿Por qué el beso generó tantos comentarios?

El momento no tardó en generar opiniones divididas. Mientras algunos seguidores tomaron la escena con humor y señalaron que podría tratarse de una dinámica propia del podcast, otros comenzaron a preguntarse qué había ocurrido durante la conversación para que ambos terminaran protagonizando el beso.

La situación también llamó la atención debido a que Maza Clan está casado y tiene hijos, por lo que algunos usuarios relacionaron inmediatamente el beso con su vida personal.

Mazaclan y su esposa. Foto: Instagram mazaclanoficial

Las reacciones fueron diversas. Algunos internautas expresaron sorpresa por el beso, mientras que otros comenzaron a especular sobre las razones que llevaron a los creadores a protagonizar esta escena.

Incluso hubo usuarios que cuestionaron la orientación sexual de Maza Clan. Ante este tipo de comentarios, también surgieron opiniones que recordaron que un beso o una demostración de afecto no determina necesariamente la orientación sexual de una persona.

De esta manera, el fragmento consiguió convertirse rápidamente en uno de los temas más comentados entre los seguidores de ambos creadores.

Maza Clan. Foto: Instagram mazaclanoficial

¿El beso ocurrió como parte de una dinámica del podcast?

Hasta ahora, no se conocen todos los detalles de la conversación que ocurrió antes del beso ni el contexto completo de la escena.

El adelanto corresponde a una grabación de “Vida de Rancho”, por lo que los seguidores tendrán que esperar al lanzamiento del episodio para conocer qué llevó a Kunno y Maza Clan a protagonizar este inesperado momento.

La escena también provocó reacciones entre algunas celebridades que han formado parte del podcast, quienes no ocultaron su sorpresa ante lo ocurrido.

La expectativa ahora está puesta en el episodio completo de “Vida de Rancho”. Los seguidores de Kunno y Maza Clan esperan descubrir qué sucedió antes y después del beso y si la escena fue parte de una dinámica del programa o simplemente surgió durante la conversación.

Por ahora, el inesperado beso, continúa generando comentarios y manteniendo a ambos creadores en el centro de la conversación en redes sociales.