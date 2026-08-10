Paola Rojas celebra los 15 años de sus mellizos, Leonardo y Paulo, con un tierno mensaje

El pasado domingo 9 de agosto fue una fecha especial para Paola Rojas, quien celebró el cumpleaños número 15 de sus hijos mellizos, Leonardo y Paulo, fruto de su relación con el exfutbolista Luis Roberto Alves “Zague”.

Aunque en esta ocasión la periodista no habría acompañado físicamente a los adolescentes durante la celebración, aprovechó sus redes sociales para dedicarles un mensaje lleno de cariño y recordar algunos de los momentos que han compartido desde que eran pequeños.

Foto: Facebook Paola Rojas

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a millones de seguidores, la periodista publicó una serie de fotografías que recorren distintas etapas de la vida de Leonardo y Paulo.

Las imágenes muestran a los mellizos desde sus primeros años hasta su adolescencia, además de algunos de los viajes y experiencias que han vivido junto a su madre.

Hoy Leonardo y Paulo cumplen 15 años. Ser su mamá es una bendición. Verlos crecer ha sido una aventura divertida y emocionante", escribió la periodista de Imagen Televisión.

Paola también aprovechó la fecha para agradecer a sus hijos por los momentos que han compartido a lo largo de estos 15 años.

Paola Rojas instagram

Gracias hijos por cada abrazo, cada viaje, cada lágrima y cada carcajada que me hemos compartido. Sigamos jugando siempre, aunque sean más altos que yo. Los amo con todo mi corazón".

Uno de los detalles que destacó la periodista fue el crecimiento de Leonardo y Paulo, quienes actualmente ya son más altos que ella.

Este cambio representa para Paola una mezcla de emociones, pues mientras disfruta verlos convertirse en adolescentes, también reconoce la nostalgia que provoca darse cuenta de lo rápido que han pasado los años.

Las fotografías que compartió muestran algunos de los viajes familiares que han realizado a lo largo del tiempo, con destinos como Turquía, Grecia y Alemania, entre otros lugares.

¿Dónde pasaron Leonardo y Paulo su cumpleaños?

Todo apunta a que los adolescentes celebraron esta fecha especial en Nueva York junto a su padre, Luis Roberto Alves “Zague”.

Durante su estancia en la ciudad estadounidense, el exfutbolista compartió fotografías de algunos de los sitios que recorrieron junto a sus hijos.

Entre los lugares que visitaron se encuentran el Museo de Arte Moderno, la Catedral de San Patricio, la Estatua de la Libertad, el Memorial del 11-S y The Edge.

El exfutbolista también presumió en sus redes sociales algunos momentos de sus vacaciones junto a Leonardo y Paulo. Junto a las fotografías, expresó su felicidad por poder disfrutar de este viaje en compañía de sus hijos.

Fantásticas vacaciones!! ¡Gracias Dios Padre! ¡Nuestro Señor!

De esta manera, tanto Paola Rojas como “Zague” compartieron públicamente momentos relacionados con los 15 años de sus hijos, dejando ver el cariño y orgullo que sienten al acompañarlos durante esta etapa de sus vidas.