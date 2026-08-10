“Yo soy demisexual”: Yanet García sorprende con confesión en La Casa de los Famosos México

Las conversaciones entre los habitantes de La Casa de los Famosos México, continúan dejando al descubierto aspectos de su vida personal. En esta ocasión, Yanet García, conocida como “La Chica del Clima”, sorprendió a sus compañeros al hablar abiertamente sobre la manera en que experimenta la atracción y las condiciones que considera importantes para iniciar una relación.

Foto: Instagram iamyanetgarcia

Durante una charla con Ese Pérez y Gema Garoa, la conductora y modelo explicó que se identifica como demisexual, una orientación que pertenece al espectro asexual y que se relaciona con la necesidad de desarrollar primero un vínculo emocional antes de experimentar atracción sexual.

La conversación surgió cuando sus compañeros comenzaron a preguntarle sobre su vida sentimental y sus experiencias personales. Fue entonces cuando Yanet decidió compartir una parte de su intimidad que hasta ese momento no había comentado dentro del reality.

Yo soy demisexual. Demisexual es que no me gusta tener nada con nadie a menos de que tenga una conexión emocional primero”, explicó la conductora y modelo.

Con esta confesión, Yanet dejó claro que para ella la conexión emocional tiene un papel fundamental antes de establecer una relación de carácter íntimo.

Foto: Instagram iamyanetgarcia

¿Qué significa ser demisexual?

La Universidad Europea, a través de su formación en Sexología Clínica y Terapia de Pareja, aborda estos temas desde una perspectiva especializada, incluyendo el estudio de la sexualidad, las relaciones afectivas y las distintas maneras en que las personas viven su intimidad.

Respecto a la demisexualidad, es una orientación sexual que forma parte del espectro asexual. Se caracteriza porque la atracción sexual no suele aparecer de manera inmediata o espontánea, sino que puede surgir después de establecer un vínculo emocional profundo con otra persona.

Esta conexión puede desarrollarse mediante la confianza, la cercanía, la complicidad o una relación previa de amistad. No existe un periodo específico para que aparezca la atracción, ya que lo importante es la profundidad del vínculo.

Foto: Instagram iamyanetgarcia

La demisexualidad no significa que una persona no experimente atracción sexual, sino que esta puede aparecer bajo determinadas circunstancias.

Para una persona demisexual, una interacción superficial o un primer encuentro no necesariamente genera deseo sexual. La atracción puede desarrollarse posteriormente, cuando existe una conexión emocional significativa.

¿Cuáles son las características de la demisexualidad?

Aunque cada persona vive su orientación de manera diferente, existen algunos aspectos que suelen estar relacionados con la demisexualidad:

La atracción sexual no suele aparecer de forma inmediata.

La conexión emocional puede ser necesaria para que surja la atracción sexual.

La atracción emocional, romántica y sexual pueden experimentarse de manera diferente.

El deseo sexual puede presentarse con menor frecuencia, pero resultar significativo cuando aparece.

¿La demisexualidad es una elección?

No. La demisexualidad es una orientación sexual, por lo que no se trata de una decisión, una moda o una etapa que una persona elige voluntariamente.

Tampoco significa que quienes se identifican como demisexuales rechacen las relaciones sentimentales. Por el contrario, pueden establecer vínculos amorosos, aunque la manera en que experimentan la atracción sexual puede ser diferente a la de otras personas.

La confesión de Yanet García dentro de La Casa de los Famosos México abrió así una conversación sobre las distintas formas en que las personas pueden experimentar la atracción y construir relaciones.