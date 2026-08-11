Hijo propio, en Netflix: La historia detrás de la mujer que fingió un embarazo y robó una bebé 

¿Por qué una mujer necesita fingir un embarazo durante tanto tiempo? ¿Qué la lleva a eso?, fueron las dos preguntas que se hizo Maite Alberdi junto a los productores Maximiliano Sanguine y Sandra Godínez mientras realizaban una investigación en la cárcel de mujeres de Santa Martha en la Ciudad de México, la respuesta no tardó en llegar, cuenta Maite a Excélsior.

“Entendí que era un sistema que estaba fallando y que todos somos parte de ese sistema. No hay que individualizar, ni señalar Estamos todos ejerciendo presiones, a veces sin querer, de manera inconsciente”, explica.

Entrevistando mujeres por otra búsqueda de historias, los llevó a conocer a Alejandra Marín, acusada de robar a una bebé del Hospital General de México en el año 2009, luego de fingir un embarazo durante meses engañando a su familia, Alejandra no podía embarazarse, y decidió fingir, para después privar de su libertad a un menor, lo que le valió 13 años y medio de prisión, pero su historia, contada por los medios de aquellos años, no contempló el porqué de sus decisiones, Maite y la producción de Netflix, sí en Hijo propio.

“Fue una mujer que tuvo tres pérdidas de embarazo y nunca tuvo apoyo psicológico. Ese apoyo lo tuvo recién al entrar a la cárcel. Fue una mujer que fingió un embarazo durante meses y nadie la ayudó; nadie en su familia se dio cuenta. El doctor que la atendía tampoco. Estaba muy sola en ese dolor. Nadie la estaba mirando, Lo que aprendí es que ella, sin duda, cometió un delito, se equivocó. Está la historia de dos mujeres que sufrieron muchísimo, pero también entendí que aquí hay un sistema que a ella le falló por todos lados”, sostiene la directora chilena.

Para contar la historia de Alejandra, pero sobre todo de las fallas sistemática (algunas persistentes hoy día) Maite se decidió por la ficción pero también por colocar documentos, noticias, videos, y el testimonio de los involucrados incluyendo a Alejandra. Dos partes de una sola pieza que se estrenará el próximo 13 de agosto.

“Primero sólo escuché a Alejandra y esa versión subjetiva, me pareció muy importante poder conectar con ella en el presente y entender lo que había vivido en el pasado. Ese pasado para mí no era una recreación de los hechos, sino la representación de su visión subjetiva, de ese cuento de hadas rosado, lleno de mandatos que ella se cuenta a sí misma, de lo que quería y de lo que soñaba” detalla Maite.

Esa fantasía, esa ficción protagonizada por Armando Espitia (Heli, 2013) y Ana Celeste (Los Casi ídolos de Bahía Colorada, 2023) se rompe y la ficción choca con la realidad. Ahí entra el documental tradicional y el filme muestra otros testimonios y contexto.

Ana Celeste Montalvo como Alejandra in Un Hijo Propio. Courtesy of Netflix

“Era importante para el ejercicio de empatía, tanto con ella como con Mayra, poder tener ese pasado en la historia y no quedarnos solamente en el caso; no en el qué pasó, sino en el por qué y cómo sucedió”, explica Maite.

Los protagonistas

Fue en la etapa de investigación, cuando realizaban entrevistas con todos los implicados que la historia real, tomó forma de ficción, explica la productora Sandra Godínez.

“Creamos en esa etapa a todos los otros personajes, el juez, la madre, el padre, y entendimos que esa era una buena forma de contar la historia”, asegura Sandra.

Les pusieron rostro a esos personajes, principalmente con los actores Armando y Celeste. Pero ahora ellos también tenían el reto de personificarse, de conocer esa historia, y darle la visión de Maite, que no era sentenciar a los implicados, sino entender su lado humano, y para ello era importante conocer en persona a Alejandra y su esposo Arturo Calderón, la pareja implicada en el secuestro de la infante.

“Primero no quería conocerlo. Creo que las personas tenemos una idea de nosotros mismos que no necesariamente es la que necesita una película como esta. A veces la verdad de nosotros mismos no está en nuestras palabras ni en la conciencia que tenemos de nosotros, sino en un montón de piezas. Pero con el tiempo me di cuenta de que el tratamiento que se le había dado a esta historia y a estos personajes en su momento era muy superficial y quizá amarillista. Yo necesitaba ir más a lo humano, así que me encontré con Arturo para lograrlo”, relata Armando.

Para Celeste no hubo duda, quería conocer a Alejandra, e intentar conocer más a fondo su historia, su percepción, y su situación.

Armando Espitia es Arturo, esposo de Alejandra. Courtesy of Netflix

“Yo llevaba un proceso de construcción con el guión y con los archivos. Era ver, ver y ver; observar, analizar, anotar y demás. Llevaba un proceso totalmente personal de deshacerme de mí para poder encontrar a Ale en mí.

“Posteriormente necesitaba cerrar y amarrar todo conociendo a la Ale real, de la vida real, poder indagar en ella, cuestionarle tantas cosas que tenía ganas de preguntarle y cuestionarme otras mil que ella me generaba”, dice la actriz.

Nadie en la producción, quería construir y mostrar a los villanos que la historia oficial contó en aquel 2009, sino mostrar todas las implicaciones que hay tras un delito como este, ahí empatizaron, y entendieron, lo que esperan, con suerte, también pueda llevarse la audiencia.

“Es interesante llevar un poco la contraria: ya conocemos esta parte, pues yo quiero mostrar la otra. Al final es un ejercicio que nos gusta hacer como actores: llevar a los personajes a su lado más humano. Que la gente pueda verlos y, aunque en el todo del personaje diga ‘éste es así’ o “éste es así”, que en ciertos momentos, en una mirada, una respiración, cómo le habla a su mujer, cómo reacciona con el bebé, pueda decir: ‘Yo soy ese’, ‘mi tío es ese’ o ‘mi vecino se parece a él’”, cuenta Armando.

Cuestionarse, quizá sea el objetivo final de este trabajo, que estará disponible el próximo 13 de agosto en Netflix tras su paso por una breve exhibición en salas el 30 de julio, quizá en busca por competir en el Oscar tal como lo hizo el anterior trabajo de Maite Alberdi, El Agente Topo (2020) nominado a mejor Largometraje Documental en 2021 por la academia de Hollywood.