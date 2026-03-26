Misión a la Luna Artemis II de la NASA, ¿cuándo y dónde ver en vivo?

La NASA lanzará la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado a la Luna con cuatro astronautas que explorarán el satélite. Se trata de uno de los proyectos espaciales más importantes de la actualidad, porque marcará el regreso de los humanos a dicho entorno, después de más de 50 años con el programa Apolo.

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis, que busca volver a llevar humanos a la Luna y, a largo plazo, preparar viajes a Marte.

Será un vuelo alrededor de la Luna (no aterriza)

Durará aproximadamente 10 días

Usará la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS)

Está programada para despegar no antes del 1 de abril de 2026

Su objetivo principal es probar todos los sistemas con astronautas a bordo antes de intentar un alunizaje en futuras misiones.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la misión a la Luna de la NASA?

Misión Artemis II de la NASA. ZUMA Press, Inc.

La cobertura será completamente abierta al público y se podrá seguir en línea a través de sus plataformas digitales, con emisiones en directo antes, durante y después del despegue.

El lanzamiento está previsto, como fecha mínima, para el miércoles 1 de abril, dentro de una ventana de dos horas que inicia a las 18:24 (hora del este de Estados Unidos). Si las condiciones no son favorables, la agencia contempla nuevas oportunidades hasta el 6 de abril.

La transmisión oficial comenzará el mismo día del lanzamiento. Desde las 7:45 AM se emitirán en vivo las operaciones de abastecimiento de combustible del cohete, con imágenes en tiempo real y comentarios técnicos.

Más adelante, a las 12:50 PM, iniciará la señal principal del lanzamiento en la plataforma NASA+, que luego continuará en YouTube una vez la nave despliegue sus paneles solares en el espacio.

Despegue de Artemis II

La NASA dio a conocer el paso a paso del despegue de la misión. Primero, el cohete será cargado con combustible criogénico en las horas previas. Paralelamente, la tripulación realizará los últimos chequeos médicos y técnicos antes de salir hacia la plataforma 39B.

Una vez en la nave Orion spacecraft, los astronautas se ubicarán en sus posiciones y se iniciará la cuenta regresiva final. En los minutos previos al despegue, los sistemas del cohete y de la cápsula serán verificados automáticamente para garantizar que todo esté en condiciones.

Al llegar a cero, los motores principales se encenderán y el cohete despegará, iniciando el ascenso hacia la órbita terrestre. Minutos después, se producirá la separación de etapas, permitiendo que la nave Orion continúe su trayectoria.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la etapa superior realizará una maniobra clave para impulsar la nave hacia una órbita más alta, desde donde comenzará su viaje alrededor de la Luna.

Durante los cerca de 10 días que durará el vuelo, habrá transmisiones continuas, reportes diarios desde Houston y comunicaciones en directo con la tripulación, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

Tripulación

Misión Artemis II de la NASA. NASA/Kim Shiflett

La misión llevará a cuatro astronautas:

Reid Wiseman (comandante)

Victor Glover (piloto)

Christina Koch (especialista)

Jeremy Hansen (especialista)

Este equipo es histórico porque incluye:

La primera mujer en una misión lunar

La primera persona afrodescendiente

El primer astronauta no estadounidense en viajar tan lejos

*mvg*