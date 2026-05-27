Caso Matthew Perry: condenan a exasistente del actor de 'Friends'; pasará este tiempo en prisión

Kenneth Iwamasa, exasistente personal de Matthew Perry, fue sentenciado este miércoles a 41 meses de prisión federal por su participación en el caso relacionado con la muerte del actor de ‘Friends’, cerrando así el proceso judicial contra las cinco personas que admitieron estar involucradas en el fallecimiento del intérprete.

La jueza Sherilyn Garnett ha dictado sentencia contra Kenneth Iwamasa, quien encontró a Perry flotando boca abajo y sin vida en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. Los fiscales federales han indicado que Iwamasa le inyectó ketamina a Perry a petición del actor antes de salir de la residencia para hacer recados. Perry ya había fallecido cuando Iwamasa regresó.

Matthew Perry murió a causa de una sobredosis de ketamina

El informe de la autopsia concluyó que Perry murió a causa de los «efectos agudos de la ketamina», que, combinados con otros factores, le provocaron la pérdida del conocimiento y el ahogamiento.

La ketamina, un anestésico potente pero de acción corta con propiedades alucinógenas, a veces se prescribe para tratar la depresión y otros trastornos psicológicos, pero ha ganado popularidad como droga recreativa ilícita.

Matthew Perry

Iwamasa se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, admitió haber inyectado repetidamente ketamina a Perry sin formación médica, incluyendo la dosis letal. En virtud del acuerdo, proporcionó pruebas clave contra otros acusados. Los fiscales creían que Iwamasa le inyectó más veces

Los fiscales habían solicitado al menos 41 meses de prisión federal para Iwamasa, quien conoció a Perry en 1992 y había sido su asistente personal desde 2022. En los documentos judiciales presentados antes de la sentencia, lo calificaron de "cómplice y proveedor de drogas" de Perry .

Matthew Perry

Según declararon, Iwamasa inyectó repetidamente ketamina a Perry durante todo octubre de 2023 y, al menos en dos ocasiones, lo encontró inconsciente, pero continuó administrándole la droga. En otra ocasión, vio a Perry "paralizarse" y perder la capacidad de hablar tras recibir una inyección de ketamina de un médico.

Antes de su muerte a los 54 años, Perry había reconocido décadas de abuso de sustancias que coincidieron con el apogeo de su fama interpretando al sarcástico pero encantador Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva de NBC de la década de 1990, 'Friends'.

Matthew Perry

Dos médicos, un narcotraficante y un intermediario que facilitó la obtención de ketamina ya habían sido condenados en este caso. Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la Ketamina', recibió la pena más larga: 15 años de prisión.

Con información de AFP.