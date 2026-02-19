'House of the Dragon 3' revela su esperado tráiler; la Danza de Dragones está por comenzar

House of the Dragon se prepara para regresar con su tercera temporada en HBO Max, una entrega que continuará expandiendo uno de los conflictos más importantes en la historia de Poniente. La serie, que funciona como precuela de Game of Thrones, adapta de manera libre la obra Fuego y sangre de George R.R. Martin, y ha logrado consolidarse como uno de los títulos más fuertes del universo creado por el autor.

Con una historia situada aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos de la serie original, la producción se enfoca en la fractura interna de la Casa Targaryen. Lo que comenzó como una disputa por la sucesión terminó convirtiéndose en un enfrentamiento entre dos bandos que reclaman el derecho legítimo de ocupar el Trono de Hierro y gobernar los Siete Reinos.

house of the dragon Captura de pantalla

¿Qué ocurrirá en la temporada 3 de House of the Dragon?

La nueva tanda de episodios dará continuidad a los hechos vistos en la segunda temporada. Tras un cierre que dejó claro que la guerra es inevitable, la narrativa avanzará hacia uno de los momentos más decisivos del libro: la llamada Danza de dragones, el conflicto civil que marcó un antes y un después en la historia de los Targaryen.

house of the dragon Captura de pantalla

Todo indica que los nuevos capítulos mostrarán enfrentamientos de gran escala, con dragones y ejércitos como protagonistas, mientras la historia avanza hacia su resolución, prevista para una cuarta temporada.

Aunque en la segunda entrega se insinuó la posibilidad de una tregua, los acontecimientos recientes apuntan en dirección contraria. La situación en Rocadragón, custodiada por varios dragones y acompañada de las llamadas semillas de dragón, refuerza la idea de que el conflicto apenas comienza.

house of the dragon Captura de pantalla

El reparto que regresa en los nuevos episodios

El peso dramático de la serie continuará apoyándose en sus protagonistas principales. Emma D'Arcy y Olivia Cooke seguirán al frente del elenco interpretando a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, respectivamente, dos figuras clave en la disputa por el poder.

A ellas se suman actores que ya forman parte esencial del relato como Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Fabian Frankel, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell y Phia Saban, entre otros.

house of the dragon Captura de pantalla

Con el primer tráiler ya presentado por HBO, las expectativas crecen entre los seguidores de la franquicia. La tercera temporada de La Casa del Dragón promete profundizar en los episodios más intensos de la guerra civil Targaryen, ofreciendo más batallas, decisiones estratégicas y consecuencias que definirán el destino de los Siete Reinos.

La serie no solo expande el universo de Juego de Tronos, sino que también explora las raíces de uno de los linajes más poderosos y complejos de Poniente. Con la Danza de dragones cada vez más cerca, el regreso de La Casa del Dragón se perfila como uno de los estrenos más esperados dentro del catálogo de HBO Max.

house of the dragon Captura de pantalla

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de House of the Dragon?

Al final de tráiler nos adelantan que House of the Dragon 3 llegará en junio, sin embargo, aún no se ha revelado una fecha exacta.

PJG