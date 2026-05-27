Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, ¿de qué falleció el cantante?

Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, murió a causa de una enfermedad. La noticia del lamentable fallecimiento del cantante se dio a conocer este miércoles 27 de mayo por su hija, Gabriela Lara.

A través de Facebook, la hija de Hilde compartió una fotografía familiar y un emotivo mensaje en donde desatacó el gran ser humano y cantante que era su padre.

Murió Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, informa su hija

Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio. Especial

Gabriela Lara comunicó el fallecimiento de su padre y aseguró que su partida deja un inmenso vacío en su familia, pero también un legado que vivirá para siempre.

Durante toda su vida entregó su ALMA en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas. Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre”

Señaló que como hija estaba orgullosa del hombre que fue Hilde Lara, pues a lo largo de su vida demostró lucha, fuerza y valentía.

Quiero agradecer de corazón todas las muestras de amor, respeto, mensajes, llamadas y oraciones que recibió durante el difícil proceso en sus últimos años. Invitarlos a CELEBRAR la VIDA de mi padre con AMOR, orgullo y profundo agradecimiento. Su Gran Voz, su pasión, su entrega y la manera tan especial en la que logró tocar el corazón de millones de personas a través de sus canciones”.

Gabriela recordó que su padre dedicó su vida a cantarle al amor, las emociones y los sentimientos que unen a las personas.

Su talento acompañó historias, recuerdos, familias, alegrías y momentos inolvidables para muchísima gente alrededor del mundo. Y eso es algo que vivirá para siempre”.

En su familia, dijo la hija de Hilde, eligen ahora recordarlo con gratitud por todo lo que compartió y el apoyo que siempre recibió.

Hoy más que tristeza, queremos que quede su música, su esencia, su sonrisa y el enorme legado que deja detrás de él”.

¿De qué murió el cantante?

Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio. Especial

Pese a que su familia no detalló oficialmente la causa de muerte de Hilde Lara, se sabe que el cantante enfrentaba severos problemas de salud derivados del cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

Durante los últimos meses, Hilde Lara compartió con sus seguidores algunos momentos relacionados con su tratamiento y recuperación.

Originario de Hermosillo, Sonora, fue famoso por sus baladas románticas y versiones en español de éxitos en inglés. Se integró a la banda en 1974 y terminó convirtiéndose en la voz principal de canciones que marcaron a varias generaciones, como “Dame un beso y dime adiós”, “Herida de amor”, “Línea telefónica” y “Eres mi mundo”.

Grupo Yndio se volvió muy popular durante las décadas de 1970 y 1980 gracias a su estilo romántico y sentimental. Hilde Lara fue clave en esa etapa, pues su forma de interpretar convirtió al grupo en uno de los más queridos dentro de la música grupera romántica en México y América Latina. Incluso en años recientes, la agrupación volvió a ganar popularidad tras colaborar con Carín León en nuevas versiones de algunos de sus clásicos.