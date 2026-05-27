Las musas de Mau y Ricky Montaner: quiénes son sus esposas y cómo las conocieron

Los hermanos Mau Montaner y Ricky Montaner se han consolidado como dos de las figuras más queridas de la música latina. Sin embargo, detrás de los escenarios y los éxitos musicales, también hay historias de amor que han llamado la atención de sus seguidores.

Su música ha llegado a distintos rincones del mundo, acumulando millones de fans que no solo quieren saber más sobre su carrera, sino también sobre su vida romántica y las mujeres que se han convertido en parte importante de su inspiración.

¿Quiénes son Mau y Ricky Montaner?

Mau y Ricky Montaner son hijos del reconocido cantante Ricardo Montaner. Ricky nació el 21 de noviembre de 1990 en Caracas, Venezuela, mientras que Mau nació el 17 de agosto de 1993, también en la capital venezolana.

Los hermanos debutaron oficialmente en la música en 2011 bajo el nombre de MR y, desde entonces, han logrado conquistar la industria musical con temas que se han convertido en éxitos internacionales.

Pero además de su carrera artística, su vida sentimental también ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes constantemente buscan saber quiénes son las mujeres que acompañan a los cantantes en su día a día.

¿Quién es Sara Escobar, la esposa de Mau Montaner?

Sara Escobar es la esposa de Mau Montaner. La pareja se conoció en 2013 a través de redes sociales y, desde entonces, comenzaron una relación que rápidamente se fortaleció.

Después de varios años de noviazgo, Mau y Sara se casaron el 2 de febrero de 2018 en una íntima ceremonia realizada en las playas de Tulum, México, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Sara es colombiana y ha destacado como creadora de contenido, modelo y emprendedora. Además, ha participado en distintos proyectos relacionados con la familia Montaner, especialmente en el reality Los Montaner.

¿Quién es Stefi Roitman, la esposa de Ricky Montaner?

Ricky Montaner se casó con Stefi Roitman. Su historia de amor comenzó en 2019, también gracias a las redes sociales, donde iniciaron contacto antes de comenzar formalmente su relación.

La pareja confirmó su romance a finales de 2019 y, tras varios años juntos, decidieron casarse el 8 de enero de 2022 en Argentina.

Stefi Roitman es actriz, modelo y conductora argentina. Ha participado en producciones de televisión y cine, entre ellas Simona, además de formar parte del mundo del entretenimiento y las redes sociales.

Aunque Mau y Ricky son reconocidos por sus éxitos musicales, detrás de muchas de sus canciones también está el apoyo de sus parejas, quienes se han convertido en piezas importantes de su vida personal y emocional.