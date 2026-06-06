Michael Jackson enfurece al público y divide a la crítica con el nuevo documental de Netflix

La plataforma Netflix estrenó la miniserie documental Michael Jackson: El veredicto el pasado miércoles 3 de junio. La producción de tres episodios detonó una intensa guerra de calificaciones entre los especialistas y los espectadores. El proyecto dirigido por David Herman desató el enojo masivo de los fanáticos del Rey del Pop. Las críticas negativas inundaron las redes sociales a pocas horas de su lanzamiento mundial.

El documental aborda directamente el controvertido proceso judicial del cantante por múltiples cargos de pederastia. La serie explora el juicio mediante testimonios exclusivos de personas involucradas desde el interior del caso. Esta perspectiva contrastó radicalmente con la reciente película biográfica titulada Michael, bajo la dirección de Antoine Fuqua. La cinta cinematográfica retrató exclusivamente los años de formación y el ascenso meteórico del artista estadounidense.

Michael Jackson haciendo la seña de amor y paz. Foto: Netflix

Los ejecutivos de Netflix programaron este estreno para capitalizar el éxito taquillero de la cinta en las salas de cine. La estrategia comercial generó un rechazo inmediato por parte de la devota base de seguidores del intérprete. Los fanáticos acusaron a la plataforma de aprovechar la renovada popularidad del artista para monetizar antiguas polémicas. La indignación pública dominó los portales de reseñas durante todo el fin de semana.

Choque de calificaciones en Rotten Tomatoes

El portal especializado Rotten Tomatoes exhibió la profunda brecha entre la opinión pública y la prensa especializada. La miniserie documental de Netflix registró apenas un 6% de aprobación por parte de la audiencia general. Los críticos otorgaron una calificación del 71% al trabajo de investigación presentado en los tres capítulos. Esta disparidad evidenció la sensibilidad del tema entre los seguidores acérrimos del cantante fallecido.

Michael Jackson se enfrentó al juicio público. Foto: Netflix

Los números mostraron un panorama diametralmente opuesto al desempeño de la película biográfica en la misma plataforma de reseñas. El largometraje de Antoine Fuqua alcanzó un impresionante 97% de aceptación entre los espectadores. La prensa especializada castigó a la película con un deficiente 39%, argumentando falta de objetividad en la narrativa. El público defendió la autenticidad de la cinta cinematográfica y aplaudió el retrato del lado más humano del cantautor.

Las métricas actuales confirman la lealtad inquebrantable de los fanáticos hacia el legado musical del rey del pop. Los usuarios organizaron campañas digitales para boicotear la reproducción del documental en la plataforma de streaming. Las calificaciones masivas de un solo punto hundieron el promedio general del proyecto televisivo en tiempo récord. Los defensores del intérprete mantuvieron una postura firme contra cualquier producto que cuestione la inocencia del ídolo.

Audiencia denuncia oportunismo comercial

Los espectadores publicaron cientos de reseñas negativas para manifestar su total descontento con la producción televisiva. Los usuarios calificaron el estreno como un acto inoportuno, parcial y carente de rigor periodístico. Las críticas más duras señalaron el documental como una difamación premeditada contra una persona fallecida con fines de lucro. Los foros de discusión ardieron con mensajes contra la línea editorial del servicio de entretenimiento digital.

Michael Jackson llegando a su juicio. Foto: Netflix

Los admiradores del músico consideraron inaceptable el enfoque centrado exclusivamente en los escándalos legales de su ídolo. La omisión de sus aportes artísticos y filantrópicos enfureció a las comunidades de fans alrededor del mundo. Las exigencias de retiro del material audiovisual llenaron las bandejas de entrada de los ejecutivos de la empresa californiana. El debate sobre los límites de los documentales de crímenes reales revivió con inusitada fuerza.

Las dos producciones audiovisuales continúan disponibles para el consumo del público internacional bajo formatos distintos. La miniserie Michael Jackson: El veredicto permanece dentro del catálogo principal de Netflix para sus millones de suscriptores. La película Michael todavía proyecta funciones en algunas salas de cine seleccionadas tras varias semanas en cartelera.