La millonaria cifra por la que se vendió un guante de Michael Jackson y que rompió todos los récords

Michael Jackson sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música y, décadas después de alcanzar la fama mundial, continúa despertando el interés de millones de seguidores. Su legado no solo vive a través de sus canciones, sino también en los objetos que formaron parte de su historia artística.

Prueba de ello es la reciente subasta de uno de los guantes más emblemáticos que utilizó el cantante, una pieza que se ha convertido en símbolo de su carrera y que sigue siendo altamente valorada por coleccionistas y fanáticos de todo el mundo.

El llamado "Rey del Pop" acostumbraba aparecer en el escenario con un guante brillante que se convirtió en una de sus señas de identidad. Ahora, uno de esos accesorios ha alcanzado una cifra récord en una subasta realizada en Europa.

Subastan guante de Michael Jackson

Durante una subasta organizada por la casa francesa Aguttes, reconocida por comercializar objetos históricos y de celebridades, el famoso guante logró encontrar un nuevo propietario.

La pieza, cubierta con cristales Swarovski, fue vendida por 113 mil 737 euros, convirtiéndose en uno de los objetos más valiosos relacionados con Michael Jackson que han sido subastados en los últimos años.

Historia detrás del icónico guante de Michael Jackson

Este guante guarda una historia especial. Según información difundida por Arthur Perault a la agencia EFE, el accesorio terminó en manos de un guardia de seguridad después de un ensayo.

El trabajador recogió el guante luego de que fuera lanzado por el cantante y, al intentar devolvérselo, Michael Jackson le respondió que podía quedárselo porque ya estaba bastante desgastado.

Con el paso del tiempo, la pieza se convirtió en un objeto de colección que hoy forma parte de la historia de la música pop.

Otros objetos de Michael Jackson que fueron subastados

De acuerdo con la información compartida por la casa de subastas, el guante no fue el único artículo perteneciente al intérprete de "Thriller" que llamó la atención de los coleccionistas.

Entre los objetos anunciados para la venta destacaron la famosa camiseta blanca "Piano Key", un traje negro con lentejuelas y unos mocasines utilizados durante el Victory Tour.

Sin importar el paso de los años, Michael Jackson continúa generando interés entre sus seguidores, quienes buscan conservar parte de la historia de uno de los artistas más importantes y exitosos de todos los tiempos.