SAG Awards 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO la premiación desde México

La carrera hacia el Oscar está en su punto más emocionante y uno de los eventos clave en esta recta final son los Screen Actors Guild Awards, mejor conocidos como SAG Awards. Esta premiación, organizada por el sindicato de actores de Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los reconocimientos más influyentes de la industria del cine y la televisión.

Si estás en México y no quieres perderte ni un minuto de la ceremonia 2026, aquí te contamos todos los detalles como la fecha, horario y plataforma para verla completamente en vivo.

¿Qué son los SAG Awards y por qué son tan importantes?

Los SAG Awards son entregados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA). A diferencia de otros premios, aquí no votan críticos, periodistas ni productores, sino que los ganadores son elegidos por los propios actores, quienes reconocen el trabajo de sus colegas tanto en cine como en televisión.

Esta característica les da un peso especial dentro de la temporada de premios, ya que el gremio actoral representa una de las ramas más numerosas dentro de la Academia que entrega los Oscar. Por ello, los resultados de los SAG suelen considerarse un fuerte indicador de lo que podría ocurrir semanas después en los Premios Oscar.

En la ceremonia se reconocen categorías individuale y también galardones al mejor elenco, tanto en películas como en series dramáticas y de comedia. Esta última categoría es especialmente valorada.

Fecha y hora de los SAG Awards 2026

La edición 2026 de los SAG Awards se llevará a cabo el 1 de marzo.

Para el público en México, la transmisión comenzará a las 7:00 p.m. (hora de la Ciudad de México). Se estima que la ceremonia tenga una duración aproximada de entre dos y tres horas, por lo que podría concluir alrededor de las 9:00 o 10:00 de la noche, dependiendo del ritmo del evento y los discursos de aceptación.

Como suele ocurrir en este tipo de premiaciones, además de la entrega de estatuillas, habrá momentos emotivos, homenajes especiales y discursos que podrían marcar la conversación en redes sociales.

SAG Awards 2026

¿Dónde ver los SAG Awards 2026 en México?

La ceremonia podrá verse en México a través de Netflix, gracias al acuerdo global que mantiene la plataforma con el sindicato de actores.

La transmisión en Netflix iniciará puntualmente a las 7:00 p.m. del 1 de marzo y estará disponible para suscriptores en México y en la mayoría de los países fuera de Estados Unidos.

Es importante señalar que la plataforma únicamente transmitirá la ceremonia oficial. Es decir, la alfombra roja y el previo no estarán incluidos en la señal de Netflix. Si eres fan de analizar los vestidos, trajes y tendencias de moda de las celebridades, deberás buscar cobertura adicional en redes sociales o medios especializados.

Netflix

¿Habrá narración en español?

Hasta el momento, no se ha confirmado si Netflix ofrecerá comentarios en español durante la transmisión en México. Existe la posibilidad de que la ceremonia se presente en su idioma original con subtítulos, aunque los detalles finales sobre doblaje o narración aún no han sido anunciados oficialmente.

En cualquier caso, la experiencia permitirá disfrutar en tiempo real de los discursos y reacciones de los ganadores, uno de los elementos más atractivos de los SAG Awards.

Un evento clave rumbo a los Premios Oscar 2026

Los SAG Awards no solo celebran actuaciones destacadas; también funcionan como una antesala estratégica hacia los Oscar. En múltiples ocasiones, los ganadores en las categorías principales de actuación han repetido triunfo en la ceremonia de la Academia.

Por ello, críticos y fanáticos del cine analizan con lupa cada resultado, buscando pistas sobre quiénes llegarán con ventaja a la noche más importante de Hollywood.

Con la temporada de premios acercándose a su clímax, los SAG Awards 2026 prometen ser una ceremonia llena de sorpresas, discursos memorables y momentos virales.

Así que prepara tus palomitas, organiza tu agenda y marca la fecha del 1 de marzo a las 7:00 p.m. tienes una cita con uno de los eventos más importantes del entretenimiento internacional, en vivo desde la comodidad de tu casa en México.

