¡Olvidó la dieta! Michael B. Jordan celebró su Oscar con hamburguesas y papas en In N Out

Michael B. Jordan vivió una de las noches más importantes de su carrera al ganar el premio a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026. El reconocimiento llegó gracias a su trabajo en la película Pecadores, donde interpretó a los hermanos gemelos Smoke y Stack. Tras recibir la estatuilla, el actor decidió celebrar de una manera sencilla: visitando un restaurante de hamburguesas en Estados Unidos antes de continuar con los festejos de la noche.

La ceremonia de los Premios de la Academia se llevó a cabo este 15 de marzo y marcó un momento clave para el actor de 39 años. Su actuación en Pecadores fue reconocida por la Academia y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. Sin embargo, más allá del escenario y las luces, la forma en la que eligió celebrar su triunfo también llamó la atención en redes sociales.

Michael B Jordan gana Mejor Actor AFP

Michael B. Jordan celebra su triunfo en In N Out

Luego de recibir su premio, el actor hizo una parada inesperada en un restaurante de In N Out Burger, una de las cadenas de comida rápida más conocidas de la costa oeste de Estados Unidos.

Captura de pantalla

En videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a Jordan dentro del restaurante sosteniendo su estatuilla mientras sonríe frente al mostrador. En otro momento aparece junto a varias bandejas con comida, mientras algunas personas presentes celebran su victoria y corean su nombre.

La escena rápidamente llamó la atención de los usuarios en internet, ya que el actor decidió festejar uno de los logros más grandes de su carrera de una forma muy sencilla.

El discurso de agradecimiento tras ganar el Oscar

Cuando subió al escenario para recibir el premio a Mejor Actor, Michael B. Jordan dedicó parte de su discurso a agradecer a las personas que formaron parte del proyecto.

Entre los primeros en mencionar estuvo el director Ryan Coogler, con quien ha trabajado en diferentes proyectos a lo largo de su carrera. Esa misma noche, Coogler también recibió el premio a Mejor Guión Original y estuvo nominado en la categoría de Mejor Director, aunque finalmente el reconocimiento fue para Paul Thomas Anderson por la película Una batalla tras otra.

Captura de pantalla

El actor también aprovechó el momento para reconocer el trabajo de sus compañeras de reparto en la película de terror: Wunmi Mosaku y Hailee Steinfeld, quienes actualmente están embarazadas.

"Wunmi, muchas gracias por darle a Smoke la oportunidad de ser él mismo. Hailee en casa, ya saben que ahora mismo se está preparando para tener un bebé, muchas gracias por ser la otra mitad de Stack”.

PJG