Cine vs streaming en los Oscar 2026: qué películas dominaron la premiación

La edición 98 de los Premios de la Academia reflejó un cambio que se ha consolidado en la industria cinematográfica: el crecimiento del streaming dentro de las principales categorías.

En los Oscar 2026, varias de las películas más nominadas y premiadas estuvieron vinculadas a plataformas digitales como Netflix, HBO Max y Apple TV+, que compitieron directamente con producciones estrenadas en salas de cine.

Entre los títulos más destacados figuraron 'Frankenstein', dirigida por Guillermo del Toro para Netflix; 'Sinners', disponible en HBO Max; y 'F1', producción de Apple TV+. Estas películas encabezaron múltiples nominaciones y confirmaron el peso de las plataformas en la temporada de premios.

Este panorama consolidó la competencia entre el modelo tradicional de exhibición en salas y la distribución digital que domina gran parte del consumo audiovisual actual.

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HBO Max lidera con varias de las películas más nominadas

Dentro del panorama de plataformas, HBO Max concentró una parte significativa de los títulos destacados de la temporada. La plataforma contó con 'Sinners', una de las películas con mayor número de nominaciones en los Oscar 2026.

En la ceremonia de los Oscar 2026, 'Sinners' ganó 4 premios y perdió 12. Michael B. Jordan ganó el Oscar a Mejor Actor, también se llevó Mejor Guion Original, Banda Sonora y Fotografía.

También formaron parte de su catálogo 'One Battle After Another' —titulada en español 'Una batalla tras otra'—, filme que terminó convirtiéndose en una de las películas más premiadas de la noche.

La película logró el Oscar a Mejor película, Mejor dirección, Mejor dirección de cásting, mejor actor secundario para Sean Penn, Mejor montaje y Mejor guion adaptado.

Mientras que en el filme de terror 'Weapons', Amy Madigan ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto.

La presencia de estas producciones en la ceremonia confirmó el papel central que ha adquirido HBO Max dentro del circuito cinematográfico internacional.

La producción obtuvo seis premios Oscar durante la gala celebrada en Los Ángeles. (Foto: Reuters)

Netflix mantiene presencia con cine de autor y animación

Netflix también tuvo una participación relevante en los Oscar 2026 con varias producciones nominadas. Entre ellas destacó 'Frankenstein', dirigida por Guillermo del Toro, que acumuló tres nominaciones en categorías técnicas.

La película obtuvo premios como Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado, además de ganar el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. Su propuesta visual y el trabajo técnico detrás de la producción fueron reconocidos durante la ceremonia.

Dentro del catálogo de Netflix también figuró la cinta animada K-Pop 'Demon Hunters' que logró el premio a Mejor Película Animada, lo que consolidó la presencia de la plataforma en una de las categorías más relevantes del cine de animación.

Mientras que "Todas las habitaciones vacías" (All The Empty Rooms) ganó el Oscar 2026 a Mejor Cortometraje Documental en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

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Apple TV+ apuesta por producciones de gran escala

Apple TV+ también tuvo presencia en la ceremonia con varias producciones destacadas. Entre ellas se encuentra F1, protagonizada por Brad Pitt y producida por Jerry Bruckheimer, que obtuvo el premio a Mejor Sonido.

Y 'Valor sentimental' ganó el Oscar a mejor película extranjera 2026 derrotando a 'Sirat' y 'El agente secreto'. Mientras que la actriz irlandesa Jessie Buckley se ganó el Oscar como mejor actriz principal por su papel de Agnes Shakespeare en la película 'Hamnet'.

La plataforma ha incrementado su presencia en la industria cinematográfica durante los últimos años, con proyectos diseñados tanto para salas de cine como para distribución digital.

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El cine tradicional sigue presente en los Oscar

A pesar del crecimiento del streaming, varias producciones mantuvieron su estreno inicial en salas de cine antes de llegar a plataformas digitales. Este modelo híbrido continúa siendo común dentro de la industria.

Películas como 'Hamnet', 'Sinners', 'Weapons' y 'Una batalla tras otra' mantuvieron una ventana de exhibición en cines antes de su eventual llegada a servicios de streaming en distintos territorios.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson se estrenó en salas y posteriormente se incorporó al catálogo de plataformas. Durante la ceremonia, la producción se convirtió en la gran ganadora de la noche al obtener seis premios Oscar, incluido Mejor Película.

La competencia entre cine y streaming se mantiene como uno de los temas centrales dentro del panorama cinematográfico actual, donde ambos modelos de distribución conviven dentro de la temporada de premios y de los circuitos de exhibición.