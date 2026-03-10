¿'Sinners' es la película del año? Las claves de su éxito y sus nominaciones al Oscar 2026

La 98.ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 14 de marzo.

La más reciente obra de Ryan Coogler, Sinners no solo ha reventado la taquilla, sino que se ha consolidado como la cinta más nominada de los Oscar 2026, liderando categorías que van desde Mejor Película hasta las ternas técnicas.

Pero, ¿qué tiene este relato sobrenatural que ha logrado seducir tanto a la crítica especializada como a los votantes de la Academia?

Sinners gana Guion Original Especial

Terror con trasfondo social

La popularidad de Pecadores no es obra del azar. Ambientada en la era de Jim Crow --Leyes de segregación racial-- en el sur de Estados Unidos, la película utiliza el género del terror gótico y sobrenatural para explorar tensiones raciales y miedos históricos profundamente arraigados. Esta fórmula, que Coogler ya había asomado en sus trabajos previos.

El público ha respondido con entusiasmo a una historia que, más allá de los sustos y la tensión, ofrece una reflexión cruda sobre la supervivencia. Esta relevancia cultural es, precisamente, uno de los pilares que la Academia suele premiar: cine que entretiene mientras captura el zeitgeist o espíritu de su tiempo.

El factor Coogler-Jordan

Otro factor determinante en su éxito es la quinta colaboración entre el director Ryan Coogler y su actor fetiche, Michael B. Jordan. La crítica ha calificado la interpretación de Jordan como la más física y emocional de su carrera, lo que le ha valido una nominación firme a Mejor Actor.

Michael B Jordan

¿Por qué es la gran favorita de los Oscar 2026?

Históricamente, la Academia ha sido reticente con el cine de género (terror o ciencia ficción). Sin embargo, Pecadores ha roto ese techo de cristal al ser nominada en las categorías reinas: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original.

La razón técnica detrás de esta avalancha de candidaturas es su equilibrio perfecto. A diferencia de otras competidoras, Pecadores logra un consenso poco común: es un éxito comercial rotundo (lo que agrada a la industria) y una pieza de autor con un mensaje potente (lo que agrada a los académicos).

Ryan Coogler hace historia como el primer cineasta negro en ganar este premio en los BAFTA

Nominaciones clave: