La confesión de Mette-Marit sobre Epstein que sacude a la Casa Real noruega

La sombra del caso Jeffrey Epstein vuelve a proyectarse sobre las casas reales europeas y, esta vez, el impacto alcanza de lleno a la monarquía noruega. En medio del juicio que enfrenta su hijo mayor, Marius Borg Høiby, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega reconoció públicamente su amistad pasada con el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales y ofreció disculpas por el daño causado.

¿Qué dijo la princesa Mette-Marit?

La declaración, difundida por el palacio real este viernes, llega en uno de los momentos más delicados para la futura reina consorte. La coincidencia entre el proceso judicial contra su hijo —acusado de 38 delitos, incluidos cuatro cargos de violación— y la publicación de millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado el escrutinio mediático y político sobre su figura.

Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado”, expresó Mette-Marit en un comunicado personal.

En el mismo mensaje, reconoció el impacto de sus actos en la institución que representa:

También lamento la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina”.

¿Qué dicen los documentos del caso Epstein sobre la princesa Mette-Marit?

Los documentos difundidos recientemente revelan numerosos correos electrónicos intercambiados entre la princesa heredera y Epstein, algunos de ellos con un tono de cercanía que ha provocado fuertes críticas en Noruega. En uno de los mensajes, fechado en 2012, Mette-Marit bromeaba sobre la búsqueda de esposa del magnate y hacía comentarios que hoy resultan particularmente incómodos, considerando que Epstein ya había sido condenado en 2008 por delitos sexuales.

El uso de la palabra “vennskap” —amistad, en noruego— no pasó desapercibido. Se trata de un término con un significado profundo en la cultura del país, asociado a la confianza y al vínculo humano. Con ello, la princesa fue más allá de lo que había admitido en el pasado y asumió que la relación fue más estrecha de lo que se había reconocido oficialmente.

Desde el palacio real se aseguró que Mette-Marit desea ofrecer explicaciones más detalladas, pero que actualmente no se encuentra en condiciones de hacerlo.

La princesa heredera atraviesa una situación muy difícil y necesita tiempo para recomponerse”, señaló el comunicado, aludiendo tanto a la situación judicial de su hijo como a su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de la princesa Mette-Marit?

La princesa padece una forma rara de fibrosis pulmonar, una enfermedad incurable que podría obligarla a someterse a un trasplante en el futuro. Por ahora la Casa Real insiste en que la princesa cortó todo contacto con Epstein entre 2013 y 2014 y que desconocía la magnitud de sus crímenes. Sin embargo, algunos correos filtrados ponen en duda estas afirmaciones, alimentando la percepción de una crisis que aún está lejos de cerrarse.

La presión política ha aumentado. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, pidió públicamente aclaraciones sobre el contenido de los correos y sobre el alcance real de la relación con Epstein. Paralelamente, nuevas informaciones publicadas por la prensa local sugieren que Mette-Marit y su hijo coincidieron en al menos una ocasión con Ghislaine Maxwell, socia cercana de Epstein y figura clave en la trama de tráfico sexual de menores.

El impacto en la imagen de la monarquía es innegable. Una encuesta reciente reveló que cerca del 44% de los noruegos considera que Mette-Marit no debería convertirse en reina, mientras que han resurgido voces que cuestionan la continuidad misma del sistema monárquico. Aunque un referéndum sobre el tema no prosperó en el Parlamento, el debate ha quedado instalado.

Con millones de documentos todavía por analizar y un juicio que mantiene a Noruega en vilo, el caso Epstein amenaza con convertirse en uno de los episodios más determinantes para el futuro de la monarquía noruega. Para Mette-Marit, la disculpa pública es solo el primer paso en un camino incierto, marcado por la exigencia de transparencia y la pérdida de confianza de una parte importante de la sociedad.

