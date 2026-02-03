Escándalos sacuden a la corona noruega; golpes a la princesa heredera

OSLO.— La corona noruega se vio sacudida el pasado fin de semana luego de la detención de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, y la aparición nuevamente del nombre de ella en más documentos sobre el caso Jeffrey Epstein.

Marius Borg, primogénito de Marit en una relación previa a su matrimonio en 2001 con el príncipe heredero Haakon, fue detenido por la policía el domingo por la noche, “sospechoso de ataques a la integridad física, amenazas con un cuchillo y violación de prohibición de contacto”, indicó en un comunicado la policía de Oslo.

Esto se produjo un día antes del inicio del juicio en su contra en Oslo que se llevará a cabo entre el 3 de febrero y el 19 de marzo por 38 acusaciones de delitos, entre ellos cuatro violaciones, violencia física y psicológica, y una infracción a la legislación sobre estupefacientes.

La policía pedirá su detención por cuatro semanas “por el riesgo de reincidencia”.

Cuatro de sus exnovias, entre ellas la modelo Nora Hakland, dicen haber sufrido violencia de su parte y la policía lo investiga por amenazas de muerte e incumplimiento de una prohibición de contacto con las víctimas.

Si es reconocido culpable de los hechos más graves en su contra, el hijo de la futura reina puede ser condenado a hasta 16 años de cárcel.

La primera detención del joven de ahora 29 años ocurrió el 4 de agosto del 2024 tras una disputa nocturna en el apartamento de su novia en Oslo y fue acusado de causarle daños corporales.

En una declaración pública después de su detención, afirmó haber actuado “bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión”, sufrir “trastornos mentales” y luchar “desde hace mucho tiempo contra su adicción”.

Fue detenido un mes después por desacatar la orden de alejamiento.

Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de varias víctimas.

Mil menciones

El nombre de la princesa heredera Mette-Marit aparece al menos mil veces en los millones de nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes, reportó el diario noruego VG.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega.

En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era “inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf”.

En 2012, cuando Epstein le contó que estaba en París “buscando esposa”, ella le respondió que la capital francesa es “buena para el adulterio”, pero que “las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas”.

Los archivos muestran que la princesa se alojó en la casa de Epstein en Florida durante cuatro días en 2013.

Mette-Marit se refirió el sábado a su “vergonzosa” amistad con el financiero.

La mujer de 52 años también asumió la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes de Epstein y no comprender con la suficiente rapidez qué tipo de persona era.