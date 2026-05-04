¿Por qué la Met Gala es tan importante para la moda y para el Museo Met?

La Met Gala no es solo una alfombra roja repleta de celebridades y looks virales: es, en esencia, uno de los eventos culturales más importantes del mundo de la moda y una pieza clave para el funcionamiento del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

¿Cuál es el origen de la Met Gala?

Aunque hoy muchos la conocen como “los Oscar de la moda”, su origen es mucho más sobrio. La gala nació en 1948 de la mano de la publicista Eleanor Lambert como una cena benéfica destinada a recaudar fondos para el Costume Institute, el departamento del museo dedicado al estudio y preservación de la indumentaria.

Su objetivo principal es financiar el Costume Institute. IG metgalaofficial_

En aquel entonces, los boletos costaban apenas 50 dólares y la asistencia se limitaba a la élite neoyorquina, lejos del espectáculo mediático que conocemos hoy. Con el paso de las décadas, el evento evolucionó.

En los años setenta, la editora Diana Vreeland introdujo una visión más creativa al vincular la gala con las exposiciones del instituto, incorporando celebridades y elevando la producción.

Sin embargo, fue en los noventa, bajo el liderazgo de Anna Wintour, cuando la Met Gala alcanzó su estatus actual: un fenómeno global donde convergen moda, cultura pop, arte y poder mediático.

Anna Wintour la convirtió en un fenómeno global. X @legendarylade

¿Qué tan importante es la Met Gala?

La Met Gala es la principal fuente de financiamiento del Costume Institute, el único departamento del museo que debe autofinanciarse. Gracias a esta noche —que en años recientes ha recaudado cifras superiores a los 30 millones de dólares— se hacen posibles exposiciones, investigaciones, adquisiciones y la conservación de piezas históricas que abarcan desde el siglo XV hasta la actualidad.

La gala recauda millones de dólares cada año. Getty Images via AFP

En este sentido, la importancia de la gala para la moda es doble. Por un lado, funciona como una vitrina creativa donde diseñadores, casas de lujo y celebridades reinterpretan conceptos artísticos a través de la vestimenta.

Por otro, permite preservar la historia de la moda como una disciplina cultural y artística, al mismo nivel que la pintura o la escultura.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2026?

Cada edición gira en torno a una temática definida por el curador Andrew Bolton, responsable de conceptualizar la exposición anual. En 2026, el tema 'Costume Art' explora la relación entre el cuerpo, la ropa y el arte a lo largo de miles de años.

Sin embargo, es importante distinguir entre el tema y el código de vestimenta: mientras el primero es teórico, el segundo —en este caso 'Fashion Is Art'— es la interpretación creativa que los invitados llevan a la alfombra roja.

Cada edición gira en torno a un tema conceptual./ Foto AFP

Y es precisamente esa alfombra roja la que convierte a la Met Gala en un fenómeno mediático sin comparación. Las imágenes recorren el mundo en segundos, generan tendencias, inspiran colecciones y posicionan a diseñadores emergentes junto a grandes casas como Chanel o Versace.

Cada look es analizado, celebrado o criticado, consolidando a la gala como un termómetro de la industria.

¿Pagan las celebridades por asistir a la Gala del Met?

La exclusividad también juega un papel clave. Asistir no es solo cuestión de dinero —aunque un boleto puede superar los 75 mil dólares—, sino de relevancia cultural. La lista de invitados, cuidadosamente curada por Wintour, reúne a unas 400 figuras influyentes entre actores, músicos, modelos, diseñadores y empresarios.

El evento es clave para preservar la historia de la moda. IG metgalaofficial_

Es un espacio donde la moda dialoga con el cine, la música, el deporte y la tecnología. Además, la Met Gala marca el inicio oficial de la exposición anual del Costume Institute, que abre al público días después y permanece durante meses, atrayendo a millones de visitantes.

Es decir, lo que comienza como una noche exclusiva termina convirtiéndose en una experiencia cultural accesible para el público general.