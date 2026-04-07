¿Es IA? Meryl Streep y Anna Wintour posan juntas en una icónica portada para Vogue

En plena antesala del esperado estreno de 'El diablo viste a la moda 2', el mundo de la moda y el entretenimiento se ha detenido ante una imagen que ya es considerada histórica: Meryl Streep y Anna Wintour posando juntas para la portada de Vogue.

La fotografía, tan perfecta que muchos en redes sociales se preguntaron si fue creada con inteligencia artificial, es en realidad una colaboración real que reúne a dos figuras clave de la cultura contemporánea.

Meryl Streep y Anna Wintour posan juntas para Vogue

La edición de mayo 2026 del magazine presenta a ambas vestidas —como no podía ser de otra manera— de Prada, en una sesión capturada por la legendaria Annie Leibovitz y con estilismo de Grace Coddington. El resultado: una imagen poderosa que mezcla ficción y realidad, evocando el icónico personaje de Miranda Priestly con la figura real que lo inspiró.

La sesión fue realizada por Annie Leibovitz con estilismo de Grace Coddington. IG voguemagazine

La portada llega en un momento clave, justo antes del estreno de la secuela de 'El diablo viste a la moda', que llegará a los cines el 1 de mayo. En esta nueva entrega, Streep retoma su papel como la temida editora en jefe, mientras que el interés por la industria de la moda vuelve a estar en el centro de la conversación global.

Así fue la entrevista de Meryl Streep y Anna Wintour para Vogue

La sesión no solo fue visualmente impactante, también dio pie a una conversación íntima moderada por la cineasta Greta Gerwig. El encuentro, realizado en una suite del Crosby Street Hotel, reunió a ambas figuras en un ambiente relajado pero cargado de simbolismo: dos mujeres que han definido, desde distintos frentes, la narrativa del poder femenino.

Ambas figuras lucieron diseños de Prada en una colaboración icónica. YouTube

Durante la charla, ambas dejaron claro que, aunque sus mundos se cruzan, no cambiarían de lugar. Wintour fue tajante al descartar una carrera como actriz con una honestidad que sorprendió: aseguró no tener talento para ello, enumerando desde cantar hasta cocinar como habilidades que no domina.

Por su parte, Streep confesó que asumir un rol como editora de moda le resultaría intimidante, aunque también estimulante por el dinamismo creativo que implica. Para la actriz, lo más atractivo sería la interacción constante con nuevas ideas y talentos, así como la posibilidad de “crear belleza”.

Uno de los temas centrales fue la evolución de la moda como industria. Wintour destacó que, lejos de ser un ámbito elitista como en décadas pasadas, hoy es una fuerza cultural y económica global, mucho más accesible y diversa.

Greta Gerwig moderó una conversación exclusiva entre ambas sobre moda y poder. YouTube

Streep, en cambio, ofreció una mirada más crítica sobre el papel de la vestimenta en la construcción del poder femenino. Reflexionó sobre cómo las mujeres han tenido que navegar expectativas sociales complejas, utilizando la moda tanto como herramienta de expresión como de negociación en espacios dominados históricamente por hombres.

Esta dualidad es precisamente lo que hizo de Miranda Priestly un personaje tan memorable: una figura que encarna autoridad, pero también las contradicciones del liderazgo femenino.

Meryl Streep habla de su regreso como Miranda Priestly

A casi 20 años del estreno de la primera película en 2006, Streep habló sobre los desafíos de volver al personaje. Recordó que en aquel entonces fue complicado conseguir vestuario de diseñador, ya que muchas casas de moda temían asociarse con una figura percibida como intimidante.

Streep reflexionó sobre el reto de volver a interpretar a Miranda Priestly. IG voguemagazine

Ahora, todo es distinto. Para la secuela, el enfoque fue más simple y fiel a la esencia del personaje, con una estética menos exagerada pero igual de contundente. Miranda, según Streep, sigue siendo intrépida, aunque menos preocupada por la opinión ajena.

Wintour, por su parte, confesó que cuando escuchó rumores sobre la nueva película, llamó directamente a la actriz para confirmar si el proyecto valía la pena. La respuesta de Streep fue suficiente: confió plenamente en su criterio.

La portada reafirma la vigencia e influencia de ambas en la cultura contemporánea. Especial

La imagen de Streep y Wintour no solo promociona una película; también simboliza la vigencia de dos trayectorias excepcionales. A sus 76 años, ambas continúan influyendo en sus respectivas industrias, demostrando que la edad no es un límite, sino una ventaja.

La portada de Vogue no solo captura un momento, sino que consolida un legado. Y aunque algunos dudaron de su autenticidad por lo impecable de la imagen, la realidad es aún más impactante: dos leyendas, en su mejor momento, redefiniendo el significado de poder, estilo y permanencia.