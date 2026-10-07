¿Qué pasó entre Mariana Ochoa, Memo Schutz y Aldo Rendón? La cantante responde

Tras convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa volvió a estar en el centro de la conversación luego de ser cuestionada sobre los comentarios que han hecho sus excompañeros Memo Schutz y Aldo Rendón.

El reality show terminó el domingo 4 de octubre de 2026 y, desde entonces, la cantante ha recibido diferentes reacciones en redes sociales tras llevarse el triunfo. Ahora, Ochoa respondió a algunos de los comentarios que han surgido alrededor de su participación en el programa.

Mariana Ochoa responde a los comentarios de Memo Schutz y Aldo Rendón

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Mariana Ochoa fue cuestionada por los conductores sobre las declaraciones que han hecho algunos de sus compañeros después de que terminara el reality.

Ante los comentarios, la cantante aseguró que no suele engancharse con lo que dicen de ella, especialmente cuando se trata de personas que no considera cercanas.

“Porque los que quedan mal son ellos. Me engancho cuando es un comentario de alguien que me importa”, señaló.

La cantante también fue cuestionada sobre el comentario de Aldo Rendón relacionado con su salida de OV7.

Al respecto, Ochoa recordó un video en el que su mamá aclara que la cantante no fue expulsada de la agrupación, sino que OV7 hizo una pausa temporal.

“Justo sacaron un video de mi mamá diciéndole: ‘Aldo, no me sacaron de OV7. OV7 se pausó, terminó temporalmente, no me sacaron’”, puntualizó.

Mariana Ochoa aclara si Memo Schutz es su amigo

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue su relación con Memo Schutz, a quien conoció durante su participación en La Casa de los Famosos.

Cuando le preguntaron directamente si consideraba amigo al conductor, Mariana Ochoa fue clara al explicar que, aunque compartieron varios meses dentro del reality, no existe una amistad fuera del programa.

“Es un habitante de la casa. Un compañero de trabajo de tres meses, pero no, no somos amigos”, respondió la cantante.

Mariana Ochoa, ex OV7 al anunciar que será una de las presentaciones en La Maraka, centro de espectáculos en la colonia Narvarte. Foto: Cuartoscuro.com / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Aldo Rendón pide que cese el hate contra Mariana Ochoa

Por su parte, Aldo Rendón también habló ante los medios sobre la situación y pidió que terminaran las críticas contra Mariana Ochoa, asegurando que cada uno puede disfrutar lo que consiguió durante el reality.

“Bye con el tema de Mariana, que ella disfrute su triunfo y yo disfrutando el mío, porque aquí ganamos todos”, señaló.

Con estas declaraciones, el estilista dio por cerrado el tema y dejó claro que prefiere que cada uno continúe con sus proyectos después de su participación en el programa.

Mariana Ochoa, ex OV7 al anunciar que será una de las presentaciones en La Maraka, centro de espectáculos en la colonia Narvarte. Foto: Cuartoscuro.com / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Mientras tanto, los comentarios de los exintegrantes del reality continúan generando reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes han seguido de cerca todo lo ocurrido después de la final.