¡Pleito entre Memo Schutz y Mariana Ochoa llega a redes! Esto fue lo que pasó

¡Se están peleando! A pocas horas de que tengamos el final de La Casa de los Famosos, hubo encontronazo entre ‘La Tropa Schultz’ y el equipo de Mariana Ochoa en redes sociales, luego de un comentario del narrador deportivo durante una actividad en el reality show.

Todo ocurrió el pasado sábado, mientras los participantes pintaban un mural, cuando Schutz llamó “mierdadera Mariana” a Ochoa, una expresión que su equipo retomó para cuestionar el trato hacia la exintegrante de OV7 y rechazar que se presentara como una broma.

¿Qué pasó entre Memo Schutz y Mariana Ochoa?

El intercambio comenzó cuando Mariana anunció que sería “una rocola” y Memo reaccionó con una serie de negativas. Ella respondió con una grosería para señalar que no le importaba su opinión; entonces, el comentarista utilizó la palabra “mierdadera” y aludió a la imagen de mujer propia de su compañera.

Fuera de la casa, los responsables de las redes de Mariana compartieron el momento acompañado de un reproche.

“Las faltas de respeto disfrazadas de ‘broma’ dejaron de ser graciosas hace mucho”.

La publicación defendió a la cantante de OV7 y cuestionó la intención detrás de ese tipo de comentarios.

“Porque mientras algunos buscan apagarla, Mariana sigue demostrando con acciones el gran corazón que tiene”, añadieron.

La respuesta del equipo de Memo Schutz

El equipo del narrador de TUDN respondió mediante un comunicado en el que aseguró estar dispuesto a revisar su comportamiento. También pidió que el intercambio se evaluara completo, dentro de la convivencia que los participantes han mantenido durante más de dos meses.

“Estamos abiertos a la crítica y a la reflexión sobre cualquier comentario o conducta de Memo. Escuchar y revisar los momentos completos son parte de una conversación responsable”, señaló el texto, difundido después de las publicaciones del equipo de Mariana.

Los responsables de sus redes argumentaron que ese tiempo compartido ha dado lugar a bromas, rutinas y conversaciones entre los habitantes; sin embargo, incluyeron un matiz en su defensa: revisar ese contexto “también permite reconocer cuando una broma pudo incomodar”.

El comunicado pasó después del comportamiento dentro de la casa a las reacciones fuera de ella. El equipo pidió mantener el respeto en las plataformas y distinguió entre cuestionar a un concursante y dirigir insultos o amenazas contra él y sus familiares.

“Rechazar el bullying también implica rechazar el hostigamiento digital. La crítica merece espacio”, expresó.

A continuación, sostuvo que los insultos, las amenazas y los ataques a las familias no ayudan a la reflexión ni acercan a las comunidades que respaldan a cada participante.

bgpa