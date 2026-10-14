Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una película hecha con IA: ¿cuándo se estrena?

Antonio Banderas volverá a dar vida a un personaje histórico, esta vez para encabezar Cortés, una película que recreará la expedición del conquistador español a territorio mexicano y que incorporará inteligencia artificial (IA) en su realización.

El actor, recordado por producciones como La máscara del Zorro, protagonizará este largometraje que combinará una historia ambientada en el siglo XVI con nuevas herramientas tecnológicas para la producción cinematográfica.

El proyecto es impulsado por Utopai Studios y Ex Machina Studios, compañías interesadas en explorar las posibilidades de la inteligencia artificial en el entretenimiento. Su estreno está previsto para 2027, aunque todavía no se ha confirmado el día en que llegará a las salas de cine.

El proyecto representa un esfuerzo de décadas para dar vida a una historia histórica inusualmente grande y costosa. Utopai Studios utilizará herramientas de producción con IA para ayudar a superar las limitaciones de escala y coste que anteriormente impidieron que el proyecto llegara a la pantalla, manteniendo a los cineastas en control del proceso creativo. Las ventas internacionales están a cargo de K5 International", detalla la empresa.

Foto: www.utopaistudios.com

¿Cuál es la historia de la película Cortés?

La cinta se centrará en la expedición que Hernán Cortés emprendió en 1519 hacia lo que hoy conocemos como México. Además de abordar su búsqueda de poder y reconocimiento, la trama mostrará el papel que desempeñó Marina, conocida históricamente como La Malinche, durante el avance de los españoles.

La historia también explorará la manera en que el conquistador recurrió a las alianzas con otros pueblos, así como a la religión y al miedo, para avanzar en sus objetivos.

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el enfoque histórico de la película ni sobre la manera en que representará a los personajes involucrados en la conquista.

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¿Cuándo se estrena la película de Antonio Banderas?

La producción de Cortés se desarrolla en París, Francia, y tiene previsto su lanzamiento para 2027.

Sin embargo, los estudios responsables del proyecto todavía no han anunciado una fecha de estreno específica. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre su distribución en México o sobre las plataformas en las que podría estar disponible.

La cinta ha llamado la atención por reunir a un actor reconocido internacionalmente con un equipo creativo que busca experimentar con nuevas herramientas para contar historias en la pantalla.

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¿Quiénes participan en la película Cortés?

Antonio Banderas es, hasta ahora, el único integrante del elenco anunciado públicamente. El actor español, nominado al Oscar por su actuación en Dolor y gloria, encabezará el proyecto bajo la dirección de Paul Mignot.

El cineasta francés, conocido por su trabajo en Vaincre ou mourir, estará al frente de la película, mientras que el guion fue escrito por Nicholas Kazan, quien recibió una nominación al Oscar por su trabajo en Reversal of Fortune.

La producción está a cargo de Utopai Studios y Ex Machina Studios, empresas que también participan en el financiamiento y la comercialización internacional del largometraje.

En declaraciones publicadas por Variety, Marco Weber, productor de la cinta y cofundador de Ex Machina Studios, destacó la importancia de contar con intérpretes capaces de transmitir las distintas facetas de los personajes históricos.

El productor señaló que Banderas aportará una interpretación compleja y humana de Cortés, mientras que Mignot cuenta con una visión cinematográfica definida para llevar el guion a la pantalla.

He estado tratando de contar esta historia durante más de 30 años. Siempre fue imposible: demasiado grande, demasiado cara, siempre 'demasiado'. Finalmente, he encontrado un hogar y socios creativos con el talento, la visión y una tecnología que permitirá a los espectadores presenciar de alguna forma eventos que tuvieron lugar hace más de 500 años, explica Nicholas Kazan.

Los hechos de esa época (la llegada de los españoles, las batallas, la caída final de la asombrosa ciudad de Tenochtitlan) son ricos y complicados, y muchos son discutidos. Nuestro objetivo es contar una historia, no la historia, porque hay muchos lados. Queremos entretener, dar a los espectadores un vistazo al choque entre dos culturas muy diferentes, casi alienígenas. Debemos ser audaces en esto", señala Kazan.

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Además de Cortés, la compañía trabaja en otros proyectos que exploran las posibilidades de esta tecnología en la industria audiovisual.

La participación de Banderas en Cortés se suma al debate internacional sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine, una tecnología que ha abierto nuevas posibilidades para desarrollar imágenes, escenarios y otros elementos audiovisuales.

Su incorporación a la industria también ha provocado preguntas sobre los límites de estas herramientas, los derechos de los artistas y el papel que tendrán los profesionales del cine en los próximos años.

En este contexto, Cortés representa una nueva apuesta por combinar una narración histórica con procesos tecnológicos emergentes. Su estreno en 2027 permitirá conocer cómo se integran estos recursos en una producción protagonizada por una figura reconocida de Hollywood.