Memo Ochoa sorprende a Cristian Castro con inesperado mensaje tras su concierto

Cristian Castro vivió una noche especial en Las Vegas, donde presentó parte de su repertorio ante sus seguidores como parte de su gira Nada Solo Éxitos Tour 2026.

Entre los asistentes estuvo Guillermo “Memo” Ochoa, quien, después del espectáculo, sorprendió al cantante con un mensaje de reconocimiento.

El exarquero de la Selección Mexicana compartió en redes sociales sus impresiones sobre la presentación y recordó el impacto que las canciones de Castro han tenido en distintas generaciones.

Memo Ochoa sorprende a Cristian Castro tras concierto IG: @yosoy8a

Memo Ochoa sorprende al aparecer en concierto de Cristian Castro

Memo Ochoa acudió al concierto que Cristian Castro ofreció en Las Vegas el 12 de septiembre de 2026, en el Resorts World Theatre.

El exarquero de la Selección Mexicana compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que se observa a Cristian Castro durante su interpretación de “Lloran las rosas” en el espectáculo de Nada Solo Éxitos Tour 2026.

Durante su presentación, el cantante hizo una pausa para reconocer la trayectoria de Memo Ochoa y agradecer su asistencia al concierto.

Me conmueve mucho, todo tu pueblo estamos de pie hacia ti. La verdad que no hay una persona más amorosa que tú, quiero que lo sepas de parte de todos nosotros, cuánto corazón tenemos para ti, por todo lo que tú nos diste a nosotros. Muchas gracias. No puedo creer que hayas venido a mi show, muchísimas gracias, Guillermo. El mejor aplauso para Guillermo Ochoa. Quiero decirte esto, Guillermo, te dedico esta canción: ‘Yo nunca voy a olvidarte’”.

El momento representó uno de los instantes más especiales de la noche, pues Cristian Castro reconoció públicamente al futbolista mexicano frente al público que acudió a su presentación.

Memo Ochoa sorprende a Cristian Castro tras concierto IG: @yosoy8a

¿Qué le dijo Memo Ochoa a Cristian Castro después del concierto?

Después de asistir al espectáculo, Memo Ochoa compartió unas emotivas palabras para Cristian Castro a través de su cuenta de Instagram. El exarquero recordó que las canciones del cantante han acompañado distintos momentos de la vida de sus seguidores.

¡Qué noche, Cristian! Una de estas noches que te hace cantar, recordar y disfrutar de principio a fin. Tantos años, tantas canciones y tantos momentos que forman parte de nuestras vidas.

Ochoa también agradeció a Cristian Castro por el trato que recibió durante el encuentro y destacó el detalle y las palabras que el cantante tuvo con él.

Gracias, Cristian Castro, por hacerme vivir una noche increíble, por el detalle, tus bonitas palabras y el cariño de siempre. Un artista enorme y una figura que sigue dejando huella generación tras generación. Qué gusto compartir estos momentos contigo. Las Vegas… noche mágica.

El mensaje de Memo Ochoa también destaca por el encuentro entre dos personalidades mexicanas que han construido carreras exitosas en ámbitos diferentes.

Mientras Ochoa ha representado a México en el futbol internacional, Cristian Castro se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop romántico en español.

Memo Ochoa sorprende a Cristian Castro tras concierto IG: @yosoy8a

Así fue la noche de Cristian Castro en Las Vegas

Cristian Castro llegó a Las Vegas con su gira Nada Solo Éxitos Tour 2026, una serie de presentaciones centradas en los temas que han marcado su carrera.

El espectáculo se realizó en el Resorts World Theatre, recinto que confirmó la fecha del 12 de septiembre para la presentación del cantante.

El repertorio presentado en Las Vegas incluyó canciones como “Cuando me miras así”, “Lloviendo estrellas”, “Lloran las rosas”, “Así era ella”, “Por amarte así”, “Mi vida sin tu amor”, “No podrás” y “Nunca voy a olvidarte”, de acuerdo con el registro del concierto.

La selección permite entender por qué la nostalgia ocupó un papel importante durante la noche. Se trata de canciones que forman parte de diferentes etapas de la carrera de Castro y que mantienen una fuerte presencia entre sus seguidores.

Memo Ochoa sorprende a Cristian Castro tras concierto IG: @yosoy8a

Cristian Castro continúa con su gira Nada Solo Éxitos Tour

La presentación en Las Vegas no representa el cierre de la gira. Cristian Castro mantiene una agenda de conciertos en Estados Unidos para los próximos meses.

El cantante tiene programadas presentaciones el 25 de septiembre en Sacramento, el 26 de septiembre en San José, el 2 de octubre en Nueva York y el 3 de octubre en Rosemont, Illinois.

La gira continuará durante noviembre con conciertos en Glendale, Arizona; El Paso, Texas; San Diego y Los Ángeles.

También existen fechas anunciadas para 2027, entre ellas presentaciones en Denver, West Valley City, Anaheim, Palm Desert, Hidalgo, Cedar Park, Orlando y Miami.

La agenda confirma que Nada Solo Éxitos Tour mantiene a Cristian Castro activo en los escenarios internacionales y permite que su repertorio llegue a diferentes ciudades de Estados Unidos.

Por ahora, la visita de Memo Ochoa al concierto de Las Vegas dejó una de las postales más llamativas de esta etapa de la gira: un reconocido futbolista mexicano entre el público y un momento especial sobre el escenario, donde Cristian Castro reconoció su trayectoria y le dedicó una de sus canciones.

El encuentro también permitió que ambos compartieran un momento fuera de sus respectivos ámbitos profesionales y mostró la admiración que existe por la trayectoria del cantante y por las canciones que han acompañado a varias generaciones.