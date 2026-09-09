Broma viral: Memo Ochoa le da un fuerte café a IShowSpeed y le asegura que es tequila

Guillermo Ochoa experimentó el impacto de la viralidad en las redes sociales lejos de las canchas y sin portar la indumentaria de portero. El recién retirado guardameta mexicano coincidió con el creador de contenido estadounidense IShowSpeed, encuentro que causó un notable revuelo digital debido a la alta popularidad de ambas figuras.

El evento tuvo lugar de forma fortuita en el Apple Park, ubicado en California, durante la presentación anual de los nuevos dispositivos de la compañía tecnológica, cita que reunió a personalidades internacionales de diversos ámbitos.

Mientras IShowSpeed realizaba una transmisión en vivo ante millones de espectadores, Ochoa se acercó a saludarlo. La interacción entre ambos se desarrolló de manera natural y cercana, reflejando una sintonía inmediata ante la audiencia.

El momento culminante del encuentro, ampliamente difundido en plataformas como X y TikTok, se produjo cuando el exfutbolista le ofreció un sorbo de un café espresso concentrado. Tras probarlo, el influencer afirmó no haber consumido antes algo con semejante intensidad, a lo que Ochoa respondió en tono bromista asegurando que se trataba de tequila.

La eufórica reacción de sorpresa del joven streamer ante la fuerte bebida generó inmediatas risas en el exseleccionado nacional y en el público conectado a la transmisión.

Para finalizar la interacción, Speed dedicó un saludo a los hijos del guardameta —Luciana, Guillermo y Karla—, corrigiendo su pronunciación a indicación de Ochoa tras una equivocación inicial con los nombres.