Scooby-Doo: Orígenes finaliza su rodaje; ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Scooby-Doo prepara su regreso a la pantalla con una nueva serie live- action producida por Netflix. La plataforma compartió nuevas imágenes del proyecto para anunciar que las grabaciones terminaron y confirmó cuando será su estreno.

El material publicado permite ver algunos detalles relacionados con el cierre de la producción, incluido el logotipo utilizado durante el rodaje. Aunque todavía no se presentó un tráiler oficial, las fotografías representan el primer vistazo al ambiente de esta nueva versión de Misterios S.A.

Scooby-Doo Origins: Netflix Netflix

¿Cuándo se estrena Scooby-Doo: Orígenes en Netflix?

Hasta ahora, Netflix únicamente ha confirmado que Scooby-Doo: Orígenes llegará a su catálogo en algún momento de 2027. La plataforma todavía no revela el día ni el mes en que estarán disponibles los episodios.

Con las grabaciones oficialmente terminadas, la serie comenzará una nueva etapa de producción antes de llegar al público. Se espera que durante los próximos meses se den a conocer más imágenes, avances y detalles sobre su lanzamiento.

¿De qué tratará Scooby-Doo: Orígenes?

Esta adaptación presentará una versión moderna de la pandilla de Misterios S.A. La historia seguirá a Shaggy y Daphne, dos amigos de toda la vida que pasan su último verano juntos en un campamento.

Sus vacaciones cambian cuando encuentran a un cachorro gran danés perdido que podría ser testigo de un asesinato aparentemente sobrenatural. Para descubrir qué ocurrió, ambos unirán fuerzas con Velma y Fred, dando origen al equipo encargado de resolver toda clase de misterios.

Scooby-Doo en el nuevo live action y en la caricatura. Foto: Netflix y Hannah-Barbera

Además, la producción marcará un momento especial dentro de la franquicia. Por primera vez en más de 50 años de historia, Scooby-Doo será interpretado por un gran danés real.

¿Quiénes forman el elenco de la serie de Scooby-Doo?

Los integrantes de la joven pandilla serán interpretados por Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen en el papel de Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Maxwell Jenkins como Fred Jones.

El reparto también incluye a Paul Walter Hauser, Rusty Schwimmer, Peter Macon, Maxwell Simkins, Jona Xiao, Dani Deetté, Elysée Sanvillé, Alex Isles, Avery Kristen Pohl, Pamela Mitchell, Ross Kimball, Sara Gilbert, Wynn Everett, Sauriyan Sapkota, Bruce McGill, André Benjamin, conocido como Andre 3000, y Cathy Moriarty.

Shaggy y Scooby-Doo. Foto: Netflix

¿Quiénes están detrás de Scooby-Doo: Orígenes?

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los guionistas, showrunners y productores ejecutivos de la serie. Las grabaciones se realizaron en Atlanta, Georgia, y ya concluyeron antes de su lanzamiento mundial en Netflix durante 2027.