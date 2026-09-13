Diablo llegará a Netflix: preparan serie animada del famoso videojuego

Diablo llegará a Netflix con una serie animada que llevará el oscuro universo de la popular franquicia de videojuegos a la pantalla. Blizzard confirmó el proyecto durante la BlizzCon 2026, justo cuando la saga celebra 30 años desde el lanzamiento de su primera entrega.

Aunque la producción todavía se encuentra en una etapa temprana, se sabe que estará ambientada en Santuario, el mundo en el que los humanos intentan sobrevivir en medio de la guerra eterna entre los Altos Cielos y los Infiernos Ardientes.

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Netflix prepara una serie animada de Diablo

Durante la ceremonia de apertura de la BlizzCon 2026, Johanna Faries, presidenta de Blizzard, anunció que la compañía trabaja con Netflix para desarrollar una ficción animada inspirada en Diablo.

Hasta ahora, ninguna de las dos empresas ha revelado si la historia adaptará los acontecimientos de alguno de los videojuegos o si presentará una trama original dentro de este universo.

La compañía tampoco mostró un avance, imágenes de los personajes o detalles sobre el estilo visual que tendrá la producción. Sin embargo, confirmó que Netflix será la plataforma encargada de distribuirla.

¿Cuándo se estrenará la serie de Diablo en Netflix?

Por el momento, la serie animada de Diablo no tiene fecha de estreno. También se desconocen el número de episodios, el reparto de voces, el estudio de animación y los nombres de las personas que estarán al frente del proyecto.

Blizzard aseguró que dará a conocer más información cuando sea posible, por lo que todavía podría pasar algún tiempo antes de que Netflix presente el primer tráiler o revele su posible fecha de lanzamiento.

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La serie de Diablo llevaba varios años en preparación

Aunque el anuncio se realizó en 2026, los primeros rumores sobre una adaptación animada surgieron en 2018. En aquel momento, Andrew Cosby, guionista y cofundador de BOOM! Studios, publicó que se encontraba en negociaciones finales con Netflix para trabajar en una serie basada en Diablo, aunque posteriormente eliminó el mensaje.

Un año más tarde, Blizzard registró una marca vinculada con contenido de video de la franquicia. En 2020, el perfil profesional de Nick van Dyk, entonces copresidente de Activision Blizzard Studios, también mencionó una adaptación televisiva con estilo anime desarrollada junto a Netflix.

Después de varios años sin información y de que algunas referencias desaparecieran en 2024, parte de la comunidad pensó que la producción había sido cancelada. La presentación realizada en la BlizzCon confirmó que el proyecto continúa en marcha, ahora bajo el control de Microsoft, empresa que adquirió Activision Blizzard en 2023.

Diablo celebra 30 años de historia

El anuncio coincide con el aniversario número 30 de Diablo, cuya primera entrega apareció en 1996. Con el paso del tiempo, la saga se convirtió en una de las más reconocidas dentro de los videojuegos de acción y rol.

Su historia ha crecido mediante entregas principales, expansiones y títulos derivados que profundizan en el conflicto entre ángeles, demonios y humanos. Este amplio universo permitirá que la serie recupere acontecimientos conocidos o explore personajes y lugares que no han tenido tanto espacio en los juegos.

Una de sus producciones más recientes es Diablo IV, videojuego lanzado en 2023 que amplió la mitología de Santuario mediante nuevas amenazas, cultos y enfrentamientos sobrenaturales.